Ушла из жизни Сарина Жумагуль Орынбаевна

Жумагуль Сарина на церемонии награждения медработников в 2010 году

Сарина Жумагуль Орынбаевна родилась 14 мая 1938 года в г. Форт-Шевченко. После окончания Алма-Атинского медицинского института начала свою трудовую биографию врача в поселке Шетпе Мангистауского района, и фактически стала первым детским врачом в нашем регионе.



С 1965 года работала в системе Шевченковского здравоохранения участковым врачом-педиатром, в 1973 году стала главным врачом областной больницы, с 1978 года – главным врачом областной детской больницы. В 1967 году ей было присвоено звание отличника здравоохранения.



Более 10 лет, с 1990 года, Жумагуль Орынбаевна работала главным врачом Дома ребёнка, который был создан её стараниями и умелой организацией. Создала здесь хороший, работоспособный коллектив медицинских работников и педагогов, с помощью многих предприятий смогла укомплектовать Дом ребёнка и Центр восстановительного лечения детей-инвалидов медицинским оборудованием и аппаратурой.



За многолетнюю деятельность по охране здоровья населения и личный вклад в организацию лечебных учреждений Сарина Жумагуль Орынбаевна награждена медалями и почётными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, Шевченковского городского комитета Компартии Казахстана, областного отдела здравоохранения.



17 сентября 1998 года решением Актауского городского маслихата ей присвоено звание «Почётный гражданин города Актау».

Вся медицинская общественность региона, родные, друзья, близкие, соратники, простые жители области, все, кто помнит эту светлую женщину-врача, скорбят по поводу кончины Жумагуль Орынбаевны Сариной.