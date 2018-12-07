Привязавшая к батарее и убившая своего сына женщина в Актау признана невменяемой

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Подозреваемая в убийстве своего сына женщина в данный момент находится в следственном изоляторе. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза, которую назначили сразу после трагедии, показала, что женщина психически нездорова.
- Результаты экспертизы, которую провели в Актау, отправили экспертам из Алматы для подтверждения или опровержения. Известно, что женщина находится в СИЗО, она ни с кем не разговаривает, постоянно молчит, – сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.
Редакция Lada.kz ожидает официальной информации от правоохранительных органов.
Напомним, убийство произошло 14 октября 2018 года в 5 микрорайоне. Мать привязала к батарее девятитилетнего сына и задушила.
- Результаты экспертизы, которую провели в Актау, отправили экспертам из Алматы для подтверждения или опровержения. Известно, что женщина находится в СИЗО, она ни с кем не разговаривает, постоянно молчит, – сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.
Редакция Lada.kz ожидает официальной информации от правоохранительных органов.
Напомним, убийство произошло 14 октября 2018 года в 5 микрорайоне. Мать привязала к батарее девятитилетнего сына и задушила.
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