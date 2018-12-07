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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 11

Привязавшая к батарее и убившая своего сына женщина в Актау признана невменяемой

Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину, убившую своего 9-тилетнего сына, психически нездоровой. Об этом сообщил анонимный источник.

Иллюстрированное фото
Подозреваемая в убийстве своего сына женщина в данный момент находится в следственном изоляторе. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза, которую назначили сразу после трагедии, показала, что женщина психически нездорова.

- Результаты экспертизы, которую провели в Актау, отправили экспертам из Алматы для подтверждения или опровержения. Известно, что женщина находится в СИЗО, она ни с кем не разговаривает, постоянно молчит, – сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.

Редакция Lada.kz ожидает официальной информации от правоохранительных органов.

Напомним, убийство произошло 14 октября 2018 года в 5 микрорайоне. Мать привязала к батарее девятитилетнего сына и задушила.


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