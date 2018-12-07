Третье место занимает Мангистауская область по программе ипотечного кредитования «7-20-25»

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Всего с начала года в Мангистауской области была подана 371 заявка на участие в программе ипотечного кредитования. Регион в последние месяцы, по словам Имаммахмуда Шагирбаева, уверенно держит третью позицию по реализации данной программы, после Астаны и Алматы.



- В настоящее время в регионе динамичными темпами строятся многоквартирные жилые дома, квартиры в которых предоставляются по программе «7-20-25». В настоящее время ведется строительство 24 жилых домов, в том числе: жилой комплекс «Мерет» в 17 микрорайоне (застройщик «Ас Курылыс»); жилой комплекс «Тыныштык» в микрорайонах 19 и 32б (подрядчиком является ТОО «Мега Технолоджи»); жилые комплексы «Шанырак» и «Каспийская жемчужина» в районе 34 и 32б микрорайонах (застройщик ТОО «K7 групп»); жилой комплекс «Тан Самалы» в 16 микрорайоне (застройщик ТОО «Каз Элит Строй»); жилой комплекс «Каламкас» в районе 32 микрорайоне (застройщик ТОО «Ондасын Строй»), - рассказал Имаммахмуд Шагирбаев.



До конца года в Актау ожидается завершение строительства жилых комплексов: «Акку-1» в 33 микрорайоне, «Айракты-2» в 17 микрорайоне, «Лепес» в 16 микрорайоне и «Абырой» в 16 микрорайоне.



- По программе «Нурлы Жер» за 10 месяцев этого года введено в эксплуатацию около 945 тысяч квадратных метров жилья, что на 39% больше, чем в прошлом году (675,8 тысячи квадратных метров), - рассказал Имаммахмуд Шагирбаев.



Фото: lada.kz