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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 324

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 8 и 9 декабря.

Фото из архива "Лады"
Театр
Спектакль «Қошқар мен теке»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 8 декабря, пройдет показ спектакля «Қошқар мен теке». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Спектакль «Диоген мен ескендір»


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 9 декабря, пройдет показ спектакля «Диоген мен ескендір». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Концерт в честь 20-летия ансамбля танца «Ритм гелс»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В Актау в культурно-досуговом комплексе имени Абая пройдет концерт, посвященный 20-летию ансамбля танца «Ритм гелс». Танцевальный коллектив, который создавался как группа барабанщиц, представит новую концертную программу под названием «Полет». Концерт состоится 9 декабря. Начало в 16:00. Вход платный. Билеты можно приобрести в кассах КДК им. Абая.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» 1 и 2 декабря приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные пройдут зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.

Мастер-классы в студии «МартАрт»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Художественная студия «МартАрт» приглашает на мастер-класс в технике «Графика». Занятия ведет один из лучших преподавателей города, известный художник Болат Бакибаев. Создайте уникальные вещи своими руками вместе с нашей студией. Мы научим вас поэтапному графическому рисунку карандашом. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Близнецы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


По древней легенде демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов при родах Мэри испытывает постоянный страх за второго. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны, и тем ближе они подкрадываются к ребенку.

«Идеальная западня»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Молодая пара отправляется на отдых в тихий уголок Италии, чтобы спасти свои отношения. Но у владельца дома, где они поселились, есть зловещие планы на новых гостей.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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Комментарии ( 3 )

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  • 12-й регион
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:00
12-й регион,
Бог миловал от этой напасти, потому и не бросал, что не начинал dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Швейк
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:43
Цитата: Швейк
- Все больше не пью!

сегодня 4-й день не курю... draznilka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:11
- Все больше не пью! Вообще!!!
- А что так?
- В пятницу вернулась с работы, устала как собака. Решила остаться дома. Приняла душ, нырнула под одеяло и выпила целую бутылку коньяку.
- Ну и?..
- Меня потом в трех ресторанах видели в том одеяле. lol

Всех с пятницей! beer2
 
 

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