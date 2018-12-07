Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива "Лады"
Театр
Спектакль «Қошқар мен теке»
Спектакль «Қошқар мен теке»
В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 8 декабря, пройдет показ спектакля «Қошқар мен теке». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.
Спектакль «Диоген мен ескендір»
В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 9 декабря, пройдет показ спектакля «Диоген мен ескендір». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.
Концерт в честь 20-летия ансамбля танца «Ритм гелс»
В Актау в культурно-досуговом комплексе имени Абая пройдет концерт, посвященный 20-летию ансамбля танца «Ритм гелс». Танцевальный коллектив, который создавался как группа барабанщиц, представит новую концертную программу под названием «Полет». Концерт состоится 9 декабря. Начало в 16:00. Вход платный. Билеты можно приобрести в кассах КДК им. Абая.
Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» 1 и 2 декабря приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс по лепке
В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.
Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные пройдут зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
«Шоколадные» мастер-классы
Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.
Мастер-классы в студии «МартАрт»
Художественная студия «МартАрт» приглашает на мастер-класс в технике «Графика». Занятия ведет один из лучших преподавателей города, известный художник Болат Бакибаев. Создайте уникальные вещи своими руками вместе с нашей студией. Мы научим вас поэтапному графическому рисунку карандашом. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.
Для любителей кино
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Близнецы»
По древней легенде демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов при родах Мэри испытывает постоянный страх за второго. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны, и тем ближе они подкрадываются к ребенку.
«Идеальная западня»
Молодая пара отправляется на отдых в тихий уголок Италии, чтобы спасти свои отношения. Но у владельца дома, где они поселились, есть зловещие планы на новых гостей.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана