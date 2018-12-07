Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Спектакль «Қошқар мен теке»

Спектакль «Диоген мен ескендір»

Концерт в честь 20-летия ансамбля танца «Ритм гелс»

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке



Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»

«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-классы в студии «МартАрт»

Для любителей кино

«Близнецы»

«Идеальная западня»

В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 8 декабря, пройдет показ спектакля «Қошқар мен теке». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 9 декабря, пройдет показ спектакля «Диоген мен ескендір». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В Актау в культурно-досуговом комплексе имени Абая пройдет концерт, посвященный 20-летию ансамбля танца «Ритм гелс». Танцевальный коллектив, который создавался как группа барабанщиц, представит новую концертную программу под названием «Полет». Концерт состоится 9 декабря. Начало в 16:00. Вход платный. Билеты можно приобрести в кассах КДК им. Абая.Семейный центр «Апельсинка» 1 и 2 декабря приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные пройдут зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Художественная студия «МартАрт» приглашает на мастер-класс в технике «Графика». Занятия ведет один из лучших преподавателей города, известный художник Болат Бакибаев. Создайте уникальные вещи своими руками вместе с нашей студией. Мы научим вас поэтапному графическому рисунку карандашом. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.По древней легенде демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов при родах Мэри испытывает постоянный страх за второго. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны, и тем ближе они подкрадываются к ребенку.Молодая пара отправляется на отдых в тихий уголок Италии, чтобы спасти свои отношения. Но у владельца дома, где они поселились, есть зловещие планы на новых гостей.