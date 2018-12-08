На титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек

Более 120 девушек было заявлено в кастинге на конкурс красоты «Мисс Актау-2018». Лишь 20 из них встретятся в финале конкурса.- Были отобраны 20 финалисток - к 20-летию Астаны, - отметила Татьяна Коробейникова.Заключительный кастинг девушек прошел 24 ноября. Комиссия состояла из директора ГКК «Мисс Актау-2018» Татьяны Коробейниковой, «Мисс Казахстан-2015» Алии Мергенбаевой и специально прилетевшей на мероприятие - «Мисс Казахстан-2018» Альфии Ерсайн.В финал конкурса прошли: Мадина Омар, Динара Сарыева, Эльмира Узакбаева, Рабия Агман, Мольдир Байрамкулы, Жайнар Бектлиева, Лейла Толегенова, Самал Джонова, Айжан Кулжан, Альбина Адиганова, Альбина Бекишова, Анар Ажибаева, Лаура Изтурганова, Аружан Аскарова, Айдана Соспанова, Айгерим Калибаева, Айдана Дженсенбаева, Асель Избасарова, Луиза Медеуова и Айдана Тлеген.Финал конкурса красоты «Мисс Актау-2018» пройдет 11 декабря в 19:00 в отеле «Ренессанс».