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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 833

На титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек

Конкурс красоты «Мисс Актау-2018» пройдет 11 декабря в отеле «Ренессанс». Об этом сообщили в Школе моделей Татьяны Коробейниковой.

Фото со страницы Школы моделей Т.Коробейниковой ВКонтакте
Более 120 девушек было заявлено в кастинге на конкурс красоты «Мисс Актау-2018». Лишь 20 из них встретятся в финале конкурса.

- Были отобраны 20 финалисток - к 20-летию Астаны, - отметила Татьяна Коробейникова.

Заключительный кастинг девушек прошел 24 ноября. Комиссия состояла из директора ГКК «Мисс Актау-2018» Татьяны Коробейниковой, «Мисс Казахстан-2015» Алии Мергенбаевой и специально прилетевшей на мероприятие - «Мисс Казахстан-2018» Альфии Ерсайн.

На титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек


В финал конкурса прошли: Мадина Омар, Динара Сарыева, Эльмира Узакбаева, Рабия Агман, Мольдир Байрамкулы, Жайнар Бектлиева, Лейла Толегенова, Самал Джонова, Айжан Кулжан, Альбина Адиганова, Альбина Бекишова, Анар Ажибаева, Лаура Изтурганова, Аружан Аскарова, Айдана Соспанова, Айгерим Калибаева, Айдана Дженсенбаева, Асель Избасарова, Луиза Медеуова и Айдана Тлеген.

На титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек

На титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек

На титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек

На титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек


Финал конкурса красоты «Мисс Актау-2018» пройдет 11 декабря в 19:00 в отеле «Ренессанс».
На титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек


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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 18:43
Цитата: Apmaxa
как всегда без слёз не посмотреть
.. look

Почему нет ни одной именно местной коренной красавицы?!.... umnik ..

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:17
как всегда без слёз не посмотреть ah1n1 мисс кз что в красной ленте это вообще... сестра Ди Марии что ли? на последнем фото - вот это норм cvetok
 
 

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