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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 202

Участники «WorldSkills Kazakhstan» из Мангистау заняли шесть призовых мест

Чемпионат профессионального мастерства завершился в Астане 7 декабря. В копилке сборной Мангистауской области два золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

Фото с сайта primeminister.kz
В Астане завершился четвёртый чемпионат «WorldSkills Kazakhstan», организованный министерством образования и науки совместно с холдингом «Кәсіпқор».

Четырехдневный национальный чемпионат проходил по 30 номинациям, таким как кирпичная кладка, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, электроника, веб-дизайн, ресторанный сервис и другие. Команда Мангистауской области завоевала шесть медалей чемпионата.

«Золото» чемпионата взяли Камилла Кабиева (Кондитерское дело) и Сервана Санаилова (Отель-ресепшионист).

Медали серебряного отлива взяли Найзабай Аманжолов (Кирпичная кладка) и Асем Маркабай (Пекарское мастерство).

«Бронзу» чемпионата завоевали Сырым Жайлауов (Инженерная графика) и Андрей Перпелюков (Ресторанный сервис).

Отличительными медалями за превосходство были отмечены Александра Савина (Графический дизайн), Салима Андирова (Парикмахерское искусство) и Мирас Чонекбаев (Сварочные технологии).


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