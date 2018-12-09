Участники «WorldSkills Kazakhstan» из Мангистау заняли шесть призовых мест

Фото с сайта primeminister.kz
В Астане завершился четвёртый чемпионат «WorldSkills Kazakhstan», организованный министерством образования и науки совместно с холдингом «Кәсіпқор».
Четырехдневный национальный чемпионат проходил по 30 номинациям, таким как кирпичная кладка, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, электроника, веб-дизайн, ресторанный сервис и другие. Команда Мангистауской области завоевала шесть медалей чемпионата.
«Золото» чемпионата взяли Камилла Кабиева (Кондитерское дело) и Сервана Санаилова (Отель-ресепшионист).
Медали серебряного отлива взяли Найзабай Аманжолов (Кирпичная кладка) и Асем Маркабай (Пекарское мастерство).
«Бронзу» чемпионата завоевали Сырым Жайлауов (Инженерная графика) и Андрей Перпелюков (Ресторанный сервис).
Отличительными медалями за превосходство были отмечены Александра Савина (Графический дизайн), Салима Андирова (Парикмахерское искусство) и Мирас Чонекбаев (Сварочные технологии).
Четырехдневный национальный чемпионат проходил по 30 номинациям, таким как кирпичная кладка, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, электроника, веб-дизайн, ресторанный сервис и другие. Команда Мангистауской области завоевала шесть медалей чемпионата.
«Золото» чемпионата взяли Камилла Кабиева (Кондитерское дело) и Сервана Санаилова (Отель-ресепшионист).
Медали серебряного отлива взяли Найзабай Аманжолов (Кирпичная кладка) и Асем Маркабай (Пекарское мастерство).
«Бронзу» чемпионата завоевали Сырым Жайлауов (Инженерная графика) и Андрей Перпелюков (Ресторанный сервис).
Отличительными медалями за превосходство были отмечены Александра Савина (Графический дизайн), Салима Андирова (Парикмахерское искусство) и Мирас Чонекбаев (Сварочные технологии).
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