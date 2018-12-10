Видеоролик о фестивале туризма в Мангистау стал лучшим на национальной премии «National Tourism Awards»

- Честно сказать, в нашей номинации были представлены сырые идеи. Одна из них, к примеру, вертолетное такси, но это не новшество. Организаторы мероприятия выбирали именно что-то новое, чего еще не было. Идея проведения фестиваля туризма на просторах Мангистау у нас зародилась давно. Именно национальная премия и стала шансом показать это на всю страну, чтобы нас услышали, - поделился автор.

- В течение 10 дней мы должны предоставить смету и составить программу. Надеемся, что эта идея воплотится в реальность, как и планировали в мае 2019 года, - завершил Бауыржан Бильман.