Видеоролик о фестивале туризма в Мангистау стал лучшим на национальной премии «National Tourism Awards»

Бауыржан Бильман с председателем правления АО НК «Kazakh Tourism» Рашидом Кузембаевым
В номинации «Лучшая идея в сфере туризма», как отметил Бауыржан Бильман, мангистаусцам не было равных.
По словам Бауыржана Бильмана, когда ролик загрузили на YouTube канал, в течение месяца он вирусно распространился в сети интернет. На прошлой неделе Ералы Тугжанов выслушал и поддержал данную идею.
Национальная премия в области туризма «National Tourism Awards» призвана стимулировать развитие казахстанского туризма. Это способствует созданию высокой туристской культуры, росту профессионализма участников отрасли и развитию национальных туристских брендов.
Организатором мероприятия выступило акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism».
К участию в конкурсе приглашались представители туристской индустрии и смежных отраслей. На конкурсный отбор было подано свыше 150 заявок.
Напомним, фестиваль под открытым небом организаторы намерены провести в живописных местах Мангистау.
Главная площадка фестиваля - гора Айракты - естественный амфитеатр. Рядом расположены гора Шеркала, поля шаровидных конкреций Торыш, гора Каратау, оазис Акмыш и многое другое. На фестивале планируется проведение концертов этнической музыки, фестивалей турпродуктов и туриндустрии, национальной кухни, джип-сафари.
Во время проведения фестиваля планируется организовать три площадки: для мобильных туристов, любителей внедорожников, мото-и велотуристов, где будет разбит большой кемпинг, организованы гонки на проходимость, тюнинг-шоу, байга и кокпар; концертная площадка под открытым небом с танцами у костра и фестивалем этнической музыки, праздником красок и народным творчеством; а также урбан-фестиваль городских и пляжных туристов с кайт-серфингом, дэнс-батлами, кроссфитом, баскетболом и экстрим-шоу.
- Честно сказать, в нашей номинации были представлены сырые идеи. Одна из них, к примеру, вертолетное такси, но это не новшество. Организаторы мероприятия выбирали именно что-то новое, чего еще не было. Идея проведения фестиваля туризма на просторах Мангистау у нас зародилась давно. Именно национальная премия и стала шансом показать это на всю страну, чтобы нас услышали, - поделился автор.
По словам Бауыржана Бильмана, когда ролик загрузили на YouTube канал, в течение месяца он вирусно распространился в сети интернет. На прошлой неделе Ералы Тугжанов выслушал и поддержал данную идею.
- В течение 10 дней мы должны предоставить смету и составить программу. Надеемся, что эта идея воплотится в реальность, как и планировали в мае 2019 года, - завершил Бауыржан Бильман.
Национальная премия в области туризма «National Tourism Awards» призвана стимулировать развитие казахстанского туризма. Это способствует созданию высокой туристской культуры, росту профессионализма участников отрасли и развитию национальных туристских брендов.
Организатором мероприятия выступило акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism».
К участию в конкурсе приглашались представители туристской индустрии и смежных отраслей. На конкурсный отбор было подано свыше 150 заявок.
Напомним, фестиваль под открытым небом организаторы намерены провести в живописных местах Мангистау.
Главная площадка фестиваля - гора Айракты - естественный амфитеатр. Рядом расположены гора Шеркала, поля шаровидных конкреций Торыш, гора Каратау, оазис Акмыш и многое другое. На фестивале планируется проведение концертов этнической музыки, фестивалей турпродуктов и туриндустрии, национальной кухни, джип-сафари.
Во время проведения фестиваля планируется организовать три площадки: для мобильных туристов, любителей внедорожников, мото-и велотуристов, где будет разбит большой кемпинг, организованы гонки на проходимость, тюнинг-шоу, байга и кокпар; концертная площадка под открытым небом с танцами у костра и фестивалем этнической музыки, праздником красок и народным творчеством; а также урбан-фестиваль городских и пляжных туристов с кайт-серфингом, дэнс-батлами, кроссфитом, баскетболом и экстрим-шоу.
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