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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 810

Ералы Тугжанов: Некоторые компании пытаются обходить налоговое законодательство

Около трех тысяч человек, работающих в Мангистау, нигде не зарегистрированы и уклоняются от уплаты налогов. Об этом сообщил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, во время брифинга в службе центральных коммуникаций.

Ералы Тугжанов
Вопрос уплаты налогов в Мангистауской области, по словам Ералы Тугжанова, является проблемным. Есть компании, которые пытаются обходить налоговое законодательство.

- Сейчас выявляются те же парикмахерские, детские сады, где зарегистрирован всего один человек. Не может быть, чтобы в ресторане, кроме директора, больше никого не было. Мы сделали расчет, около трех тысяч работающих не зарегистрированы и не платят налоги, в перспективе у них могут быть проблемы. Надеюсь, мы найдем решение этого вопроса, - отметил Ералы Тугжанов.

По словам акима области, по темпу роста налоговых поступлений в этом году в регионе хорошие показатели. Бизнесменов глава региона призвал ответственно относиться к уплате налогов.

- У нас хорошие результаты на этот год, но одна из проблем, которая стоит на повестке дня — вопрос уплаты налогов. Есть компании, которые пытаются обходить налоговое законодательство. План мероприятий с департаментом государственных доходов области составлен, и мы сейчас пытаемся выполнить его, - сказал Ералы Тугжанов.

Фото службы центральных коммуникаций


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Комментарии ( 2 )

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  • синдбад
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 17:16
Воровство повсюду !!!! А вы уши чешите про налоги .....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жергілікті
 Tango (Посетители) Сегодня, 16:37
парикмахеры платят за патент
 
 

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