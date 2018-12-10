Ералы Тугжанов: Некоторые компании пытаются обходить налоговое законодательство

Ералы Тугжанов

Вопрос уплаты налогов в Мангистауской области, по словам Ералы Тугжанова, является проблемным. Есть компании, которые пытаются обходить налоговое законодательство.



- Сейчас выявляются те же парикмахерские, детские сады, где зарегистрирован всего один человек. Не может быть, чтобы в ресторане, кроме директора, больше никого не было. Мы сделали расчет, около трех тысяч работающих не зарегистрированы и не платят налоги, в перспективе у них могут быть проблемы. Надеюсь, мы найдем решение этого вопроса, - отметил Ералы Тугжанов.



По словам акима области, по темпу роста налоговых поступлений в этом году в регионе хорошие показатели. Бизнесменов глава региона призвал ответственно относиться к уплате налогов.



- У нас хорошие результаты на этот год, но одна из проблем, которая стоит на повестке дня — вопрос уплаты налогов. Есть компании, которые пытаются обходить налоговое законодательство. План мероприятий с департаментом государственных доходов области составлен, и мы сейчас пытаемся выполнить его, - сказал Ералы Тугжанов.



Фото службы центральных коммуникаций