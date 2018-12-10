Ералы Тугжанов высказался о падении цены на нефть

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Приоритетным для Мангистауской области, по словам Ералы Тугжанова, должно стать развитие обрабатывающей промышленности.



- На объемах добычи нефти падение цен не сказывается. С 96 процентов объем промышленного производства мы довели до 101 процента, и наша задача держать этот уровень. Мы ставку сегодня делаем на то, чтобы держать уровень объема добычи нефти и развивать обрабатывающую промышленность, - сказал Ералы Тугжанов.



Ранее на международном геологическом форуме «Нефть и газ» сообщалось, что в Казахстане была проведена масштабная оценка ресурсной базы углеводородов по 15-ти остаточным бассейнам республики. По результатам этих исследований оценка извлекаемых ресурсов в стране возросла с 22 до 76 миллиардов тонн, из них около 60 миллиардов тонн сосредоточено в прикаспийской впадине.



Там же отмечалось, что три главных казахстанских месторождения: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган - будут доминировать, обеспечивая прирост добычи нефти, и доведут его до годового уровня в 110-115 миллионов тонн к 2030 году.



Фото из архива Lada.kz