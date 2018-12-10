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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 966

Ералы Тугжанов высказался о падении цены на нефть

Сказывается ли падение цены на нефть на Мангистауском регионе, на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал Ералы Тугжанов.

Иллюстративное фото
Приоритетным для Мангистауской области, по словам Ералы Тугжанова, должно стать развитие обрабатывающей промышленности.

- На объемах добычи нефти падение цен не сказывается. С 96 процентов объем промышленного производства мы довели до 101 процента, и наша задача держать этот уровень. Мы ставку сегодня делаем на то, чтобы держать уровень объема добычи нефти и развивать обрабатывающую промышленность, - сказал Ералы Тугжанов.

Ранее на международном геологическом форуме «Нефть и газ» сообщалось, что в Казахстане была проведена масштабная оценка ресурсной базы углеводородов по 15-ти остаточным бассейнам республики. По результатам этих исследований оценка извлекаемых ресурсов в стране возросла с 22 до 76 миллиардов тонн, из них около 60 миллиардов тонн сосредоточено в прикаспийской впадине.

Там же отмечалось, что три главных казахстанских месторождения: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган - будут доминировать, обеспечивая прирост добычи нефти, и доведут его до годового уровня в 110-115 миллионов тонн к 2030 году.

Фото из архива Lada.kz


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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:13
и доведут его до годового уровня в 110-115 миллионов тонн к 2030 году.

А!, ГСМ,для автолюбителей за 1 литр дойдёт до цены чёрной икры как сейчас.. prey

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 

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