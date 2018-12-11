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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 747

Девять инвестиционных проектов на 215 миллиардов тенге реализуется в Мангистауской области

О развитии транзитного потенциала Мангистауской области рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций Ералы Тугжанов.

Иллюстративное фото
По словам главы региона, в Мангистауской области реализуются девять проектов, инвестиционная стоимость которых составляет 215 миллиардов тенге. Самым крупным из них является паромный комплекс в порту Курык. С начала его работы из порта отправлено три миллиона тонн грузов.

По словам акима области, в паромный комплекс в порту Курык вложено 98 миллиардов тенге.

На строительство дорог региона направлено: «Шетпе – Бейнеу» (300 километров) - 46 миллиардов тенге; «Жетибай – Жанаозен» (73 километра) - 28 миллиардов тенге; «Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана» (84 километра) - 23 миллиарда тенге; «Курык - порт Курык» (22 километра) - 8 миллиардов тенге; «Ата жолы» (51 километр) - 5 миллиардов тенге; «Жынгылды – Шайыр – Шеркала» (30 километров) - 3 миллиарда тенге; «Киякты – Тущыкудық» (23 километра) 1 миллиард тенге; «Актау - Каламкас» и «Таушык – Шетпе» (84 километра) – 800 миллионов тенге.

- Президент подчеркнул важность развития как республиканских, так и межпоселковых и сельских дорог. Для этих целей из бюджета выделяется 8 миллиардов тенге. Это позволит провести ремонт и строительство около 150 километров дорог, - сказал Ералы Тугжанов.

Фото службы центральных коммуникаций


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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:09
А еще про замену бордюров в Актау (после укладки асфальта) забыл назвать.
Наверное ждет когда траншеи зароют вдоль дорог.
Похоже, в этом году это не случится. uhmylka
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 14:55
Цитата: Empro
Откуда вообще эти расчёты?

Жираф большой, ему ......
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • Ingul
 Sazan (Посетители) Сегодня, 13:02
Цитата: Empro
1 миллиард тенге; «Актау - Каламкас» и «Тауш

по ходу дела, эти проекты до конца не реализованы, поэтому озвучивают суммы, которые изначально были заложены.
 
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  • Нелли Ершова
  • makovka
  • Ingul
 Empro (Посетители) Сегодня, 12:14
Шетпе - Бейнеу 300 км? 46 млрд т.
А, что там делали до этого? Там уже есть дорога, при чем в очень хорошем состоянии, проложенная недавно.

Курык - порт Курык 22 км? 8 млрд т.
Одна из самых халтурных работ. Ее на самом деле проложили новую! И открыли, но из за некачественных работ, она тут же начала разваливаться.

Походу гарантии ни кто не даёт, на свои работы, и государство за наш счёт это исправляет.

При том, Таучик-Шетпе 84км, одна из самых плохих дорог, и туда всего 800 миллионов.

Откуда вообще эти расчёты?
 
 

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