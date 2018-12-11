Девять инвестиционных проектов на 215 миллиардов тенге реализуется в Мангистауской области

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По словам главы региона, в Мангистауской области реализуются девять проектов, инвестиционная стоимость которых составляет 215 миллиардов тенге. Самым крупным из них является паромный комплекс в порту Курык. С начала его работы из порта отправлено три миллиона тонн грузов.



По словам акима области, в паромный комплекс в порту Курык вложено 98 миллиардов тенге.



На строительство дорог региона направлено: «Шетпе – Бейнеу» (300 километров) - 46 миллиардов тенге; «Жетибай – Жанаозен» (73 километра) - 28 миллиардов тенге; «Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана» (84 километра) - 23 миллиарда тенге; «Курык - порт Курык» (22 километра) - 8 миллиардов тенге; «Ата жолы» (51 километр) - 5 миллиардов тенге; «Жынгылды – Шайыр – Шеркала» (30 километров) - 3 миллиарда тенге; «Киякты – Тущыкудық» (23 километра) 1 миллиард тенге; «Актау - Каламкас» и «Таушык – Шетпе» (84 километра) – 800 миллионов тенге.



- Президент подчеркнул важность развития как республиканских, так и межпоселковых и сельских дорог. Для этих целей из бюджета выделяется 8 миллиардов тенге. Это позволит провести ремонт и строительство около 150 километров дорог, - сказал Ералы Тугжанов.



Фото службы центральных коммуникаций