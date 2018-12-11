В полиции Актау прокомментировали видеоролик «Сопровождение свадебного кортежа?»

Фото автора из архива Lada.kz
Акция проводилась в поддержку людей с ограниченными возможностями. Местная полицейская служба, как отметили в ведомстве, поддержала данное мероприятие, и в связи с этим стражи порядка организовали сопровождение этой акции.
Напомним, видеоролик под названием «Сопровождение свадебного кортежа?» был размещен в рубрике «Народные новости».
Напомним, видеоролик под названием «Сопровождение свадебного кортежа?» был размещен в рубрике «Народные новости».
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