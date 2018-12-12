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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 724

В Актау 141 молодой врач принес клятву верности служения профессии

В Актау прошел форум молодых специалистов, прибывших на работу в медицинские организации Мангистауской области в 2018 году. В торжественной обстановке 141 выпускник медицинских вузов Казахстана дали клятву верности служения на благо здоровья населения региона.

Молодое пополнение. Фото автора
Ряды медицинских работников Мангистау пополнили выпускники Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им.М.Оспанова (93), Казахского национального медицинского университета им.С.Асфендиярова (16), Медицинского университета Астаны (16), Карагандинского государственного медицинского университета (5), Южно-Казахстанской медицинской академии (3), международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави (3), Казахстанско-Российского медицинского университета (4), Казахского медицинского университета непрерывного образования (1).

Лаура Сагидулла после окончания Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им.М.Оспанова была принята в Мангистаускую областную больницу. Работает в приемном покое больницы терапевтом. Считает один из самых трудных участков больницы хорошей школой для своего профессионального роста.

- Самое главное для меня – видеть счастливые лица моих пациентов после выздоровления. А для этого важно правильно ставить диагноз и назначать лечение. В этом мне огромную поддержку оказывают наши корифеи – кардиологи, терапевты, хирурги, невропатологи. Своим наставником считаю Гульжан Киинову, заведующую отделением пульмонологии и аллергологии. В будущем хочу стать таким же профессионалом, как Гульжан Кушеровна, - поделилась Лаура Сагидулла.

Жандос Темиров - выпускник Казахского национального медицинского университета им.С.Асфендиярова по специальности «общественное здравоохранение». После окончания учебы пришел работать в областной онкологический диспансер статистом.

- Коллектив диспансера нравится, старшие коллеги всегда оказывают поддержку. Большую благодарность хочу выразить Жаныл Каипбаевне Джарылкасиновой, которая в любую минуту готова помочь, подсказать, объяснить. Когда есть такие наставники, желание работать лучше только возрастает. В будущем мечтаю стать руководителем медицинской организации, - признался Жандос Темиров.

Наибольшее число молодых специалистов - 58 - сегодня работают в медицинских организациях Актау, в Жанаозене свою трудовую деятельность начали 28 врачей, 17 – в Мунайлинском районе, три врача выбрал Тупкараганский район, семь молодых специалистов поехали в Мангистауский район, пять врачей работают в Каракиянском районе, девять – в Бейнеуском районе.

Приветствуя молодых специалистов, Максат Скаков, заместитель акима Мангистауской области, отметил, что 29 молодых специалистов, прибывших в Мангистау в этом году, обучались по гранту акима области.

- Для молодых специалистов создаются все условия – 37 из них обеспечены жильем, для 15 арендуются квартиры в Актау, 16 специалистов, работающих в Мунайлинском районе, обеспечены служебными квартирами, предоставлено жилье шести молодым врачам, работающим в Мангистауском районе, - сказал Максат Скаков.

Заместитель акима области вручил памятные подарки команде областной станции Скорой и неотложной медицинской помощи, участвовавшей в международном конкурсе врачей Скорой помощи, а также Рыс Усербаевой, врачу-эндоскописту, заведующей клинико-диагностическим отделением Мангистауского областного онкологического диспансера, занявшей третье место на чемпионате по видеоколоноскопии в Москве.

По народной традиции ветераны здравоохранения области во главе с Сабитом Кузановым дали свое благословение – «бата» молодым специалистам.


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В Актау 141 молодой врач принес клятву верности служения профессии


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Комментарии ( 8 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 21:03
из них 15-20 станут действительно проф. врачами, остальные пойдут в санитары!
 
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  • babnik
 Vadik (Посетители) Сегодня, 21:00
Жаль, конечно, ребят... К сожалению вероятность того, что кто-либо из них станет действительно хорошим доктором - стремиться к нулю. Отвратительная система образования, которая на сегодня не способна выпустить специалиста ни в одной из областей - этому виной.

Одно лишь радует - в "Есеновском" нет медицинской специальности.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:39
бася,
Что поделать растёт поколение бастыков, певцов,блогеров,и т.д и т.п. А работать кто будет?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • babnik
 manwyk (Посетители) Сегодня, 19:55
Простите,молодые,красивые,с распахнутыми нам на встречу душами.Мы ,пациенты,очень неблагодарны.Так и придется вам хвастать и гордиться вашими успехами друг перед другом.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • НЕТ
  • babnik
 бася (Посетители) Сегодня, 19:22
После окончания учебы пришел работать в областной онкологический диспансер статистом.
lol

он даже не знает как называется его должность правильно..
СТАТИ́СТ
Мужской род
В театре — исполнитель второстепенной роли без слов.

- но!
В будущем мечтаю стать руководителем медицинской организации, - признался Жандос Темиров.

вот такие у нас и лечат людей и совесть не мучает если губят здоровье..главное тепло,сухо,светло и денюжку платят хоть и не столько сколько хочется
 
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  • бася
 babnik (Посетители) Сегодня, 18:52
Окей Гугл, как лечит головную боль? ah1n1
Я тоже могу быть врачом ))
 
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  • бася
  • Сергей Владимиров
  • babnik
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:27
Сразу 141 молодой рвач врач?!Сколько же их всего? Или всех старых поменяли? Упаси меня от болезней всяких!
 
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  • бася
  • Aleksandr Petrovich
  • Сергей Владимиров
  • babnik
 Caspian Riff (Посетители) Сегодня, 18:24
С нашим качеством образования, страшно от таких новостей.
 
 

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