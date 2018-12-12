В Актау 141 молодой врач принес клятву верности служения профессии

Молодое пополнение. Фото автора

Ряды медицинских работников Мангистау пополнили выпускники Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им.М.Оспанова (93), Казахского национального медицинского университета им.С.Асфендиярова (16), Медицинского университета Астаны (16), Карагандинского государственного медицинского университета (5), Южно-Казахстанской медицинской академии (3), международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави (3), Казахстанско-Российского медицинского университета (4), Казахского медицинского университета непрерывного образования (1).



Лаура Сагидулла после окончания Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им.М.Оспанова была принята в Мангистаускую областную больницу. Работает в приемном покое больницы терапевтом. Считает один из самых трудных участков больницы хорошей школой для своего профессионального роста.



- Самое главное для меня – видеть счастливые лица моих пациентов после выздоровления. А для этого важно правильно ставить диагноз и назначать лечение. В этом мне огромную поддержку оказывают наши корифеи – кардиологи, терапевты, хирурги, невропатологи. Своим наставником считаю Гульжан Киинову, заведующую отделением пульмонологии и аллергологии. В будущем хочу стать таким же профессионалом, как Гульжан Кушеровна, - поделилась Лаура Сагидулла.



Жандос Темиров - выпускник Казахского национального медицинского университета им.С.Асфендиярова по специальности «общественное здравоохранение». После окончания учебы пришел работать в областной онкологический диспансер статистом.



- Коллектив диспансера нравится, старшие коллеги всегда оказывают поддержку. Большую благодарность хочу выразить Жаныл Каипбаевне Джарылкасиновой, которая в любую минуту готова помочь, подсказать, объяснить. Когда есть такие наставники, желание работать лучше только возрастает. В будущем мечтаю стать руководителем медицинской организации, - признался Жандос Темиров.



Наибольшее число молодых специалистов - 58 - сегодня работают в медицинских организациях Актау, в Жанаозене свою трудовую деятельность начали 28 врачей, 17 – в Мунайлинском районе, три врача выбрал Тупкараганский район, семь молодых специалистов поехали в Мангистауский район, пять врачей работают в Каракиянском районе, девять – в Бейнеуском районе.



Приветствуя молодых специалистов, Максат Скаков, заместитель акима Мангистауской области, отметил, что 29 молодых специалистов, прибывших в Мангистау в этом году, обучались по гранту акима области.



- Для молодых специалистов создаются все условия – 37 из них обеспечены жильем, для 15 арендуются квартиры в Актау, 16 специалистов, работающих в Мунайлинском районе, обеспечены служебными квартирами, предоставлено жилье шести молодым врачам, работающим в Мангистауском районе, - сказал Максат Скаков.



Заместитель акима области вручил памятные подарки команде областной станции Скорой и неотложной медицинской помощи, участвовавшей в международном конкурсе врачей Скорой помощи, а также Рыс Усербаевой, врачу-эндоскописту, заведующей клинико-диагностическим отделением Мангистауского областного онкологического диспансера, занявшей третье место на чемпионате по видеоколоноскопии в Москве.



По народной традиции ветераны здравоохранения области во главе с Сабитом Кузановым дали свое благословение – «бата» молодым специалистам.