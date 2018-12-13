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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 04:14

Просмотров: 191

Перепродали несколько раз: В Актау вкладчики жилого комплекса «Алия» узнали о существовании еще нескольких владельцев своих квартир

В Актау владельцы квартир жилого комплекса «Алия» узнали о том, что застройщики перепродали их жилье по несколько раз. Люди, которые вложили миллионы тенге в качестве первоначальных взносов, говорят, что узнали о наличии от четырех до десяти владельцев их собственных квартир.

Договоры о купле квартиры
Граждане говорят, что случайно узнали о том, что у квартир, за которые они уже внесли первоначальные взносы, есть и другие владельцы.

- Я 3 марта 2018 года вложила 3,5 миллиона тенге, чтобы купить трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Алия» от застройщика ТОО «Ниет строй сервис». Они, как положено, мне оформили договор, дали график на выплату в рассрочку на пять лет. Я ежемесячно без задержек оплачивала, и на сегодняшний день уже внесла 4,5 миллиона тенге этой компании. А 5 декабря я пришла в офис компании, чтобы оплатить очередной ежемесячный платеж и пришла в шок от того, что узнала о том, что у моей квартиры есть еще и другой владелец. И заключила договор она в ноябре этого года, то есть через 8 месяцев после меня, и уже оплатила 10 миллионов тенге, - говорит Сафура Шадкам.

По словам людей, многие из них продали единственное жилье, чтобы приобрести квартиры большей площади в жилом комплексе «Алия». И теперь надеются, что застройщик вернет им деньги.

- Там 102 человека пострадали, которые оплатили многомиллионные взносы. Мы уже не знаем, к кому обратиться, кому писать заявления. Мы - простой народ, который работает, и есть, те кто свои квартиры продал и вложил деньги в эту квартиру, чтобы иметь большую жилую площадь. Мы с детьми уже думали, как нам обустроить эту квартиру, стройматериалы смотрели. Есть те, кто уже купили стройматериалы, - говорит Сафура Шадкам.

Люди узнали о наличии от четырех до десяти владельцев на свои квартиры.

- Я понимаю один раз могла произойти ошибка, как нам говорят застройщики. Но есть квартиры, которые продали 18, 22 и 26 числа этого же месяца. Есть все документы с печатями и штампами застройщика. Я считаю, что на лицо факт мошенничества. Сейчас нам самое главное, чтобы нам вернули деньги. Мы уже не верим этой компании, - говорят люди.

Отрицать проблему в компании «Ниет строй сервис» не стали. Здесь отметили, что просто произошла ошибка. И на 160-квартирный жилой дом было заключено 220 договоров. Таким образом, «лишними» оказались 60 владельцев.

- У меня всего одна девушка работает с базой, и когда был сбой связи, вышла ошибка. Мы строим и другие дома, но проблема возникла только в этом комплексе, в остальных все нормально. Я сама встречалась с людьми, объяснила им, что ошибки все совершают и их можно исправлять. Предложила им поменять эти квартиры на квартиры на верхних этажах с паркингом, который стоит три миллиона тенге, и который я готова им отдать бесплатно, либо выделить им квартиры в 19 микрорайоне, где у меня также есть участок и я планирую построить шестиэтажный дом. Это не займет много времени, но они мне просто не дают работать. Часть людей согласилась, но есть 15-20 человек, которые мне каждый день работать не дают. Да, возможно, по два-три раза получилось, что квартиры были проданы. Но девять-десять раз - это уже сплетни. Они сейчас ходят и рассказывают, что даже 20 раз перепродали, но это неправда, - сообщила Сангуль Аманжолова, учредитель компании.

Застройщик попросил дать компании два месяца на то, чтобы продать квартиры и вернуть деньги людям.

Фото и видео очевидцев





Перепродали несколько раз: В Актау вкладчики жилого комплекса «Алия» узнали о существовании еще нескольких владельцев своих квартир
Перепродали несколько раз: В Актау вкладчики жилого комплекса «Алия» узнали о существовании еще нескольких владельцев своих квартир
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Комментарии ( 2 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 06:22
произошла ошибка. И на 160-квартирный жилой дом было заключено 220 договоров

Подумаешь, обычное перевыполнение плана на 25%...
Каждый 5 договор - "ошибка".

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Cyclop (Посетители) Сегодня, 04:40
...но они мне просто не дают работать...

Охренеть, ей оказывается работать не дают?!!
Кинуть людей, незаконно распоряжаться их деньгами, это у не такая "работа"? Не надо сиськи мять, обращайтесь в суд, и отправят ее туда, где ей работать дадут на несколько лет вперед.

Красив. Умен. Слегка сутул. Набит мировоззрением. В себя вчера я заглянул, и вышел с омерзением...
 
 

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