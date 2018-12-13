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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 2198

Руслан Лазута: В полиции переносные приборы должны быть отображены в карточке поста маршрута

Видеоролик с мобильным прибором, который распространяют в мессенджере WhatsApp, вызвал негодование горожан. Данную ситуацию прокомментировал Руслан Лазута, руководитель ОО «Общество Содействия Автомобилистам» (ОСА). Также он дал рекомендации, как поступать водителям в подобных случаях.

Кадр видео
В мессенджере WhatsApp жители Актау распространяют видеоролик, на котором автомобилист попытался указать на неправомерность установки записывающего прибора. На что гражданин, находившийся в автомобиле, которому, видимо, и принадлежал прибор, проигнорировал вопросы и замечания.



Теоретически, как отметил Руслан Лазута, все передвижные приборы обслуживают частные организации. Они заключают договоры с департаментом полиции.

- В связи с тем, что у полиции нет своих технических специалистов, заключаются договоры с частными фирмами. Соответственно, они и обслуживают эту аппаратуру. Как правило, внутри салона автомобиля находится гражданское лицо, то есть технический персонал компании. Автомобиль тоже вневедомственный, - пояснил руководитель «ОСА».


Функциональными обязанностями данных лиц, как подчеркнул Руслан Лазута, являются: настройка, установка, техническое обслуживание и охрана спецоборудования. Полномочий фиксировать и оформлять протоколы у них нет.

- Какой смысл скрывать принадлежность к той или иной службе, зачем прятаться, необходимо предъявить удостоверение. А может это какой-нибудь полицейский, имеющий доступ к таким приборам, взял его и решил подзаработать? А в итоге нарвался на неравнодушного водителя, который подошел и выявил вот такое безобразие, - поделился руководитель «ОСА».


Во-первых, по словам Руслана Лазуты, они должны быть одеты в специальную форму обслуживающей организации. Во-вторых, чтобы не возникало кривотолков, они обязаны представиться.

- Другое дело, что этих людей никто не учит выйти и представиться. Складывается впечатление, что все сделано для того, чтобы вызвать возмущение у людей. Скорее всего, это из-за безграмотных руководителей. В данном случае для меня совершенно очевидно, что человек, прячущий лицо и не предъявляющий никаких документов, разбойник, - сказал Руслан Лазута.


Согласно правилам дорожного движения, со слов руководителя «ОСА», предупреждающая табличка о ведении видеосъемки ставится у стационарных приборов, фиксирующих правонарушения. Для переносных приборов, как в данном случае, она не предусмотрена.

Как сказал руководитель «ОСА», существуют технические характеристики и регламент установки любого аппарата.

- В инструкции прописано, как должен устанавливаться прибор, на каком расстоянии от дороги и под каким углом наклона. Это серьезная аппаратура, которой должен пользоваться технически подкованный специалист, - подчеркнул Руслан Лазута.


Такие приборы, как правило, устанавливаются в местах, где чаще всего происходят ДТП, либо нередко нарушается скоростной режим.

Бывали случаи, как сказал руководитель «ОСА», когда приборы выдавали неверную информацию о скоростном режиме автомобиля, хотя водитель его не нарушал.

- К сожалению, наши судьи не обращают на это внимание, потому что они сами не обладают определенными техническими знаниями и не хотят самообразовываться. А у наших соседей в России довольно много случаев, когда технически подкованные водители обосновывали искажения информации. Их письма «счастья» аннулировались и они выигрывали процессы, - рассказал Руслан Лазута.


Если нет возможности удостовериться в том, оригинальный это прибор или муляж, необходимо вызвать «102». А в отношении гражданина, управляющего радаром, следует написать заявление в департамент полиции.

- В полиции переносные приборы отображены в карточке поста маршрута. То есть, сотрудник полиции не может взять и самовольно куда-то увезти данный прибор – это преступление, - дополнил руководитель «ОСА».


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Комментарии ( 1 )

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- osetin - (Посетители) Сегодня, 17:56
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