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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 227

Жители Актау пожаловались на SMS-уведомления о налоговой задолженности

Оператор сотовой связи Kcell 13 декабря начал SMS-рассылку уведомлений физических лиц о наличии у них задолженности по налогу на имущество или транспорт. Уведомление получили только зарегистрированные пользователи сети Kcell. Об этом сообщил Андрей Смирнов, руководитель управления по работе с задолженностью департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта misto.news
Рассылка SMS-уведомлений налогоплательщикам о наличии у них задолженности началась в 9:00. После получения уведомлений некоторые жители города обратились в ДГД Мангистауской области с жалобами на уведомления о задолженности, которой, по их мнению, у них нет.

- Ажиотаж среди населения начался из-за технической нестыковки. Дело в том, что сообщения были отправлены по тем номерам телефонов, за которыми закреплены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) налогоплательщиков, имеющих задолженности. Однако, как выяснилось, некоторые телефонные номера зарегистрированы на одних людей, а используют номера другие лица, - отметил Андрей Смирнов.

В департаменте госдоходов отметили, что все операторы сотовой связи сообщали о прикреплении телефонных номеров к ИИН фактического номера пользователя до 1 января 2019 года.


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Комментарии ( 2 )

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Samat28 (Посетители) Сегодня, 19:13
Не надо гнать гусей у меня номер уже давно на меня зарегистрировано, после оплаты получаю о задолжности 53 тенге!!!
 
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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 19:09
В этом году они вообще сбесились,при наличии всех документов подтверждающих мою не платеспособность умудрились насчитать мне на машину 45 штук и столько же на квартиру(Освобождён от налогов с 2001 года). Хочу поинтересоваться,люди вы чем там занимаетесь и что курите?
 
 

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