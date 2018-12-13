Жители Актау пожаловались на SMS-уведомления о налоговой задолженности

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Рассылка SMS-уведомлений налогоплательщикам о наличии у них задолженности началась в 9:00. После получения уведомлений некоторые жители города обратились в ДГД Мангистауской области с жалобами на уведомления о задолженности, которой, по их мнению, у них нет.



- Ажиотаж среди населения начался из-за технической нестыковки. Дело в том, что сообщения были отправлены по тем номерам телефонов, за которыми закреплены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) налогоплательщиков, имеющих задолженности. Однако, как выяснилось, некоторые телефонные номера зарегистрированы на одних людей, а используют номера другие лица, - отметил Андрей Смирнов.



В департаменте госдоходов отметили, что все операторы сотовой связи сообщали о прикреплении телефонных номеров к ИИН фактического номера пользователя до 1 января 2019 года.