В честь Дня Независимости казахстанцы отдохнут 4 дня

фото из сети интернет

В этом году 16 декабря выпадает на воскресенье, а при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.



Таким образом, на День Независимости казахстанцы отдохнут:

- при пятидневной рабочей неделе –15,16,17 и 18 декабря;

- при шестидневной рабочей неделе – 16,17,18 декабря - выходные дни, 15 декабря - обычный рабочий день.