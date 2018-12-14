Житель Жанаозена за свой счет строит спортивный комплекс

Фото Нуржана Эдилова

Строительство спортивного комплекса площадью 2000 квадратных метров местный предприниматель начал в феврале 2018 года.



Завершить работы планируется в ноябре 2019 года.



- У нас будут открыты секции бокса, бодибилдинга, карате и дзюдо. На днях к нам приезжал заместитетль акима Мангистауской области. Он ознакомился с ходом строительства и дал нам свои советы. Мы надеемся, что из нашего спортивного комплекса выйдут выдающиеся спортсмены и олимпийские чемпионы, – сообщил предприниматель Нуржан Эдилов.