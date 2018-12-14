«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Декабря
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 370.04 KZT
  • €1 = 420.99 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 281

Житель Жанаозена за свой счет строит спортивный комплекс

В новом спортивном комплексе, возводимом за собственный счет, бизнесмен Нуржан Эдилов планирует открыть секции бокса, дзюдо, карате и бодибилдинга.

Фото Нуржана Эдилова
Строительство спортивного комплекса площадью 2000 квадратных метров местный предприниматель начал в феврале 2018 года.

Завершить работы планируется в ноябре 2019 года.

- У нас будут открыты секции бокса, бодибилдинга, карате и дзюдо. На днях к нам приезжал заместитетль акима Мангистауской области. Он ознакомился с ходом строительства и дал нам свои советы. Мы надеемся, что из нашего спортивного комплекса выйдут выдающиеся спортсмены и олимпийские чемпионы, – сообщил предприниматель Нуржан Эдилов.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • кукла
  • Сергей Владимиров
  • Orange
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:14
ознакомился с ходом строительства и дал нам свои советы

Советы пусть даёт своим вторым замам,а ему могли бы помочь финансово! Хорошее дело делает Нуржан! Мангистау--это кузница чемпионов!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика