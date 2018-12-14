Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Спектакль «Әлиханның аманаты»



Экскурсии

Поездка в Форт-Шевченко

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке

Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»

«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-классы в студии «МартАрт»

«Бамблби»

«Хроники хищных городов»

«Человек-паук: Через вселенные»

«Свадьба.Kz»

«Щелкунчик и четыре королевства»

В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 16 декабря, пройдет показ спектакля «Әлиханның аманаты». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию в Форт-Шевченко. Экскурсия состоится в воскресенье, 16 декабря. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315. Поездка платная.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные пройдут зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Художественная студия «МартАрт»[/ приглашает на мастер-класс в технике «Новогодняя открытка». В этой открытке вы можете написать самые теплые и искренние пожелания своим родным. Открытка является незаменимым атрибутом в любой праздник. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.Для любителей киноВ кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый «Фольксваген Жук».Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это — в нашем измерении. А что, если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки, и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.Личная жизнь знаменитостей не является по-настоящему личной. В эпоху интернета ничего не остается приватным. Главный герой фильма «Свадьба.kz» - холостой красавец актер Тауекел Муслим (играющий вымышленную версию самого себя), сердечные дела которого не оставляет равнодушными его многочисленных поклонниц и многочисленную родню. Под напором семьи легкомысленный и привыкший к холостяцкому образу жизни Тауекел вынужден жениться. Вот только на ком? На сердце красавца-актера претендуют, как минимум, две девушки. С помощью верных друзей Тауекелу предстоит пережить массу приключений, поучаствовать в бандитских разборках, научиться делать серьезные выборы и, наконец-то, повзрослеть, прежде чем он сможет обрести счастье.Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.