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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 390

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 15 и 16 декабря.

Фото из архива "Лады"
Театр
Спектакль «Әлиханның аманаты»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 16 декабря, пройдет показ спектакля «Әлиханның аманаты». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Экскурсии
Поездка в Форт-Шевченко


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию в Форт-Шевченко. Экскурсия состоится в воскресенье, 16 декабря. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315. Поездка платная.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные пройдут зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.

Мастер-классы в студии «МартАрт»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Художественная студия «МартАрт»[/ приглашает на мастер-класс в технике «Новогодняя открытка». В этой открытке вы можете написать самые теплые и искренние пожелания своим родным. Открытка является незаменимым атрибутом в любой праздник. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.

Для любителей кино

В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Бамблби»


Как провести ближайшие выходные в Актау


1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый «Фольксваген Жук».

«Хроники хищных городов»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

«Человек-паук: Через вселенные»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это — в нашем измерении. А что, если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки, и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.

«Свадьба.Kz»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Личная жизнь знаменитостей не является по-настоящему личной. В эпоху интернета ничего не остается приватным. Главный герой фильма «Свадьба.kz» - холостой красавец актер Тауекел Муслим (играющий вымышленную версию самого себя), сердечные дела которого не оставляет равнодушными его многочисленных поклонниц и многочисленную родню. Под напором семьи легкомысленный и привыкший к холостяцкому образу жизни Тауекел вынужден жениться. Вот только на ком? На сердце красавца-актера претендуют, как минимум, две девушки. С помощью верных друзей Тауекелу предстоит пережить массу приключений, поучаствовать в бандитских разборках, научиться делать серьезные выборы и, наконец-то, повзрослеть, прежде чем он сможет обрести счастье.

«Щелкунчик и четыре королевства»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана



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