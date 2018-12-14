Салют и открытие новой набережной: что ждет жителей Актау в честь Дня Независимости Республики Казахстан

Иллюстративное фото

Открытие торгово-развлекательного копмплекса «Аккала Мол» пройдет 15 декабря в 14:30 в 29а микрорайоне.



Открытие памятника Абаю Кунанбаеву состоится 15 декабря в 15:30 возле культурно-досугового комплекса имени Абая в 4 микрорайоне.



Торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости РК пройдет 15 декабря в 16:00 в культурно-досуговом комплексе имени Абая.



Праздничные концерты состоятся возле торгово-развлекательных комплексов «Актау», «Астана», «Мангыстау» в 11:00 16 декабря.



Театральное представление «Ұлы Мұра ұрпаққа аманат!» пройдет в честь открытия новой набережной «Самал» в 15 микрорайоне 16 декабря в 16:00.



Концертная программа «Елімнің бақытын тербеткен – Тәуелсіздік!» в честь Дня Независимости РК состоится 16 декабря в 18:00 на набережной в 15 микрорайоне. Завершится празднование фейерверком.



Фото: salut-krg.kz