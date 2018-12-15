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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:15

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Более 600 жалоб поступило в сall-центр Мангистауского управления здравоохранения

За 11 месяцев работы в региональный call-центр поступило 55 754 обращения от населения. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Мангистауской области
В большинстве случаев жители региона обращаются в сall-центр за справочной информацией, лишь 1,2 процента из общего числа звонков составляют жалобы.

- Количество поступивших жалоб за это время сократилось в сравнении с прошлым годом - 665 звонков, тогда как в 2017 году поступил 741 звонок. Жалобы населения в большинстве случаев решаются оперативно по принципу «здесь и сейчас» с привлечением врачей и психологов. По этому принципу из 665 жалоб решились 480. Заявления, требующие детального расследования, рассматриваются в течение 15 дней и более, - сообщил Азамат Сарсенбаев.

В управлении здравоохранения сообщили, что в прошлом году основную долю жалоб составляли вопросы, связанные с деятельностью поликлиник, в частности, регистратуры.

В этом году на недостатки в работе регистратуры и организации приема больных в поликлиниках снизилось со 117 до 20.

- Поступают жалобы по вопросам этики медицинских работников. Если жалобы обоснованы, то медицинские работники получают разного рода взыскания, - отметил Азамат Сарсенбаев.

Число жалоб населения на несвоевременное лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помоши сократилось с 69 до 45, в сравнении с прошлым годом.

- Жалобные обращения решаются по принцу «здесь и сейчас» с привлечением ответственных лиц по обеспечению лекарственных средств по ГОБМП и руководства медицинского учреждения, также ежемесячно делается мониторинг лекарственного обеспечения. Население своевременно получает достоверную информацию о лекарственном обеспечении в рамках ГОБМП, - рассказал Азамат Сарсенбаев.


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Комментарии ( 1 )

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НЕТ (Посетители) Сегодня, 11:42
Только вот не надо петь песни о том, что у нас с медициной все идеально, и все лучше и лучше становится обслуживание. Больные люди хотят долго жить, поэтому вынуждены уезжать на лечения в другие государства, поэтому и жалоб меньше, а не то, чего вы там себе напридумывали.
 
 

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