Более 600 жалоб поступило в сall-центр Мангистауского управления здравоохранения

Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Мангистауской области

В большинстве случаев жители региона обращаются в сall-центр за справочной информацией, лишь 1,2 процента из общего числа звонков составляют жалобы.



- Количество поступивших жалоб за это время сократилось в сравнении с прошлым годом - 665 звонков, тогда как в 2017 году поступил 741 звонок. Жалобы населения в большинстве случаев решаются оперативно по принципу «здесь и сейчас» с привлечением врачей и психологов. По этому принципу из 665 жалоб решились 480. Заявления, требующие детального расследования, рассматриваются в течение 15 дней и более, - сообщил Азамат Сарсенбаев.



В управлении здравоохранения сообщили, что в прошлом году основную долю жалоб составляли вопросы, связанные с деятельностью поликлиник, в частности, регистратуры.



В этом году на недостатки в работе регистратуры и организации приема больных в поликлиниках снизилось со 117 до 20.



- Поступают жалобы по вопросам этики медицинских работников. Если жалобы обоснованы, то медицинские работники получают разного рода взыскания, - отметил Азамат Сарсенбаев.



Число жалоб населения на несвоевременное лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помоши сократилось с 69 до 45, в сравнении с прошлым годом.



- Жалобные обращения решаются по принцу «здесь и сейчас» с привлечением ответственных лиц по обеспечению лекарственных средств по ГОБМП и руководства медицинского учреждения, также ежемесячно делается мониторинг лекарственного обеспечения. Население своевременно получает достоверную информацию о лекарственном обеспечении в рамках ГОБМП, - рассказал Азамат Сарсенбаев.