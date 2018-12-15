Около 500 жителей Актау прошли экспресс-тест на ВИЧ

Проведение экспресс-анализа. Фото автора

По словам специалистов центра, в Мангистауской области проблема ВИЧ остается актуальной. Эпидемиологическая ситуация имеет тенденцию к росту распространения на всей территории области.



- С 1994 года по сегодняшний день в области выявлено 314 случаев ВИЧ-инфицированных, из них на диспансерном учете состоят 170 человек. В 2017 году было зафиксировано на 50 случаев меньше. За 11 месяцев 2018 года в области выявлено 47 случаев ВИЧ-инфекции, что больше на девять фактов, чем в прошлом году. Из них 40 приходится на граждан РК, семь - на иностранных граждан. Из числа ВИЧ-инфицированных 37 - это мужчины, 10 - женщины. Основная доля инфицированных приходится на возраст 20-49 лет, - прокомментировали в центре.



Сдать экспресс-тест вы можете в СПИД–центре по адресу: Актау, 3 мкр., 170 здание.

Телефон доверия: 50-40-49

Результаты анализа будут известны в течение 15 минут. Анализ проводится бесплатно.