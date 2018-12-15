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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 278

Около 500 жителей Актау прошли экспресс-тест на ВИЧ

В ходе акции, прошедшей с 15 ноября по 15 декабря, экспресс-тестирование прошли 457 жителей Актау. Положительных результатов не выявлено. Об этом сообщили в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Проведение экспресс-анализа. Фото автора
По словам специалистов центра, в Мангистауской области проблема ВИЧ остается актуальной. Эпидемиологическая ситуация имеет тенденцию к росту распространения на всей территории области.

- С 1994 года по сегодняшний день в области выявлено 314 случаев ВИЧ-инфицированных, из них на диспансерном учете состоят 170 человек. В 2017 году было зафиксировано на 50 случаев меньше. За 11 месяцев 2018 года в области выявлено 47 случаев ВИЧ-инфекции, что больше на девять фактов, чем в прошлом году. Из них 40 приходится на граждан РК, семь - на иностранных граждан. Из числа ВИЧ-инфицированных 37 - это мужчины, 10 - женщины. Основная доля инфицированных приходится на возраст 20-49 лет, - прокомментировали в центре.

Сдать экспресс-тест вы можете в СПИД–центре по адресу: Актау, 3 мкр., 170 здание.
Телефон доверия: 50-40-49
Результаты анализа будут известны в течение 15 минут. Анализ проводится бесплатно.


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