Дом культуры и швейную фабрику открыли в селе Мангистау

Новый Дом культуры в Мунайлинском районе рассчитан на 500 мест и включает в себя библиотеку, конференц-залы, большой выставочный зал, два хореографических зала и 33 аудитории.Помимо культурно-досугового центра в селе Мангистау также открыли филиал швейной фабрики «Жанарыс».- Это предприятие является филиалом швейной фабрики в городе Жанаозен – самого крупного предприятия в сфере легкой промышленности Мангистауской области. Фабрика «Жанарыс» занимается разработкой, изготовлением и реализацией сцецодежды для работников здравоохранения, образования и сферы услуг, форменной одежды для сотрудников правоохранительных органов, а также для работников нефтяной промышленности. Новый филиал располагается на площади в 1,7 гектара, и в нем будет создано 300 рабочих мест, - сообщили в акимате области.