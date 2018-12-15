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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 184

Дом культуры и швейную фабрику открыли в селе Мангистау

В селе Мангистау в канун Дня Независимости открыли культурно-досуговый центр и филиал швейной фабрики «Жанарыс». Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Новый Дом культуры в Мунайлинском районе рассчитан на 500 мест и включает в себя библиотеку, конференц-залы, большой выставочный зал, два хореографических зала и 33 аудитории.

Дом культуры и швейную фабрику открыли в селе Мангистау

Дом культуры и швейную фабрику открыли в селе Мангистау


Помимо культурно-досугового центра в селе Мангистау также открыли филиал швейной фабрики «Жанарыс».

- Это предприятие является филиалом швейной фабрики в городе Жанаозен – самого крупного предприятия в сфере легкой промышленности Мангистауской области. Фабрика «Жанарыс» занимается разработкой, изготовлением и реализацией сцецодежды для работников здравоохранения, образования и сферы услуг, форменной одежды для сотрудников правоохранительных органов, а также для работников нефтяной промышленности. Новый филиал располагается на площади в 1,7 гектара, и в нем будет создано 300 рабочих мест, - сообщили в акимате области.


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