Жителя Мангистау арестовали из-за оскорбления жены

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Инцидент произошел в одной из квартир села Курык. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил свою супругу.



Постановлением суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 73 КоАП РК – Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.



Ему назначили наказание в виде ареста на одни сутки.