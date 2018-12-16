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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 1113

Жителя Мангистау арестовали из-за оскорбления жены

Дело рассмотрено в Каракиянском районном суде.

Фото из сети интернет
Инцидент произошел в одной из квартир села Курык. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил свою супругу.

Постановлением суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 73 КоАП РК – Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Ему назначили наказание в виде ареста на одни сутки.


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