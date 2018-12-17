Знай наших: Студент из Актау покорил Россию

- Когда мы его услышали, то все привстали. Здесь большую роль сыграли и знания по русскому, и его своеобразный тембр голоса. У него и внешность располагает для публичных выступлений, и он свободно держится на сцене, - отметила кандидат педагогических наук.

- Первый раз он читал доклад на тему «Специфика юридической речи», где он получил диплом III степени, а также удостоился диплома III степени на олимпиаде по русскому языку для студентов-нефилологов. Тогда он произвел приятное впечатление. Как только он заговорил, все оторвались от гаджетов. В этом году Ерназар стал обладателем уже диплома I степени в олимпиаде по русскому языку для студентов-нефилологов и диплома III степени за доклад на тему «Формирование юридических терминов», - поделилась Гульнар Абаева.

В прошлом году Ерназар стал участником международной конференции, которая проходила в стенах Казахско-Русского Международного университета, где он обучается с 2015 года. Ерназар выступал с докладом на тему по борьбе с наркобизнесом.Здесь он привлек внимание кандидата педагогических наук, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Казахско-Русского Международного университета Гульнары Абаевой.Она удивилась, что он из Актау. По ее словам, из нашего города, в основном, приезжают слабо разговаривающие на русском языке студенты. Она тогда и предложила ему выступить с докладом на «Международной Неделе русского языка» в Сочи.Хотя Ерназар закачивает юридический факультет, как отметила Гульнар Абаева, она бы хотела видеть его диктором на телевидении.Участниками «III Международной Недели русского языка» стали более 300 студентов из Франции, Израиля, Болгарии, Китая, России, Украины, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Абхазии и единственными представителями из Казахстана стали учащиеся Казахско-Русского Международного университета, в числе которых и был Ерназар Рысбаев.Стоит отметить, что Ерназар получил приглашение для участия в олимпиаде по русскому языку и литературе, которая пройдет в начале следующего года в Петербурге.Со школьной скамьи по русскому и литературе у Ерназара были одни пятерки, но в олимпиадах он не участвовал. В 2015 году он окончил казахскую школу №9 в селе Баскудук и поступил в Казахско-Русский Международный университет в казахскую группу по специальности «Юриспруденция» в Актобе.Сейчас он учащийся третьего курса. По окончании учебы планирует работать в прокуратуре или стать адвокатом. Многие его знакомые, как говорит сам Ерназар, советуют ему стать журналистом, поэтому он планирует еще поступить и на факультет журналистики в своем же университете.