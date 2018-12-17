В северной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря закрыт навигационный период

Работы по снятию навигационных буев. Фото предоставлено Ильей Валдаевым

Гидрографическим судном «Жайык» в последний месяц 2018 года был проведен комплекс организационных мер по снятию ориентационных буев и вех, предостерегающих знаков, устанавливаемых для непосредственного ограждения опасностей, фарватеров, отдельных навигационных опасностей.



- Мероприятия связаны с понижением температуры в акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Необходимо отметить, что закрытие навигации на Каспии предназначается для повышения безопасности в море в зимний период и связано, прежде всего, с ухудшением погодных условий, становлением льда и прочих помех для судоходства, - комментирует командир гидрографического судна «Жайык», капитан-лейтенант Алмаз Битманов.



Навигационными буями указывается рекомендуемый безопасный курс в море в дневное и ночное время суток. На данный момент на своих местах остались только морские ледовые буи, которые предназначены для круглогодичной эксплуатации, и не боятся ледового покрова, и обозначают фарватер, повороты, опасные участки.



По итогам подготовки к сезону были успешно сняты с мест дислокации девять ориентировочных буев и вех, различных модификаций и предназначений. Из них два находились неподалеку от порта Баутино, остальные семь ограждали так называемый «Гурьевский фарватер», известный своим постоянно меняющимся рельефом.



По словам командира штурманской боевой части гидрографического судна, лейтенанта Талгата Сейсенова, обычно закрытие навигации в Каспийском море происходит в одни и те же даты, поскольку фактические сроки окончания работы средств навигационного оборудования, в основном, зависят от температуры воздуха и ее понижения. Однако в этом году решение о закрытии навигации было принято в более ранний срок, с учетом опыта прошлых лет, когда морякам пришлось пробиваться сквозь льды и декабрьские шторма.