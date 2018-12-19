В Актау появились три комплекса передвижной неотложной медицинской помощи

Скорая неотложная помощь

Комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для реанимационных бригад был приобретен за 37 миллионов 995 тысяч тенге. Еще два комплекса для линейных бригад купили за 24 миллиона 995 тысяч тенге.

Общая сумма с учетом НДС составила 62 миллиона 990 тысяч тенге.



- Заказчиками являлись Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи и управление здравоохранения Мангистауской области, поставщиком – ТОО «ARKAU Innovations», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.



Фото: пресс-службы управления здравоохранения