Животноводы Мангистау нарастили объем производства мяса и молока

Фото из архива "Лады"
По всей стране к декабрю поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5% за год, верблюдов — на 6%, лошадей — на 7%, сообщает Energyprom.kz.
За январь–ноябрь 2018 года валовой выпуск животноводства увеличился почти на 13% год-к-году, до 1,8 триллиона тенге.
Самые высокие показатели в Алматинской (309,1 млрд тг, +16,5% за год), Восточно-Казахстанской (254 млрд тг, +11%) и Туркестанской (228,7 млрд тг) областях.
Наибольший рост зафиксирован в Актюбинской (+21,9% за год), Мангистауской (+18,8% за год) и Кызылординской (+17,8% за год) областях.
По данным Комитета по статистике, в Мангистауской области рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства мяса всех видов на 5,3%, коровьего молока — на 8,4%, и куриных яиц — на 59,4%.
Согласно отраслевой программе Министерства сельского хозяйства, в ближайшие 10 лет планируется увеличение объёмов производства молока и мяса птицы в три раза. До 2021 года в Акмолинской и Карагандинской областях будут построены мясоперерабатывающий комплекс и 16 молочно-товарных ферм. Всё это — конкретные шаги по ликвидации импортозависимости по молочной продукции и куриному мясу.
За январь–ноябрь 2018 года валовой выпуск животноводства увеличился почти на 13% год-к-году, до 1,8 триллиона тенге.
Самые высокие показатели в Алматинской (309,1 млрд тг, +16,5% за год), Восточно-Казахстанской (254 млрд тг, +11%) и Туркестанской (228,7 млрд тг) областях.
Наибольший рост зафиксирован в Актюбинской (+21,9% за год), Мангистауской (+18,8% за год) и Кызылординской (+17,8% за год) областях.
По данным Комитета по статистике, в Мангистауской области рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства мяса всех видов на 5,3%, коровьего молока — на 8,4%, и куриных яиц — на 59,4%.
Согласно отраслевой программе Министерства сельского хозяйства, в ближайшие 10 лет планируется увеличение объёмов производства молока и мяса птицы в три раза. До 2021 года в Акмолинской и Карагандинской областях будут построены мясоперерабатывающий комплекс и 16 молочно-товарных ферм. Всё это — конкретные шаги по ликвидации импортозависимости по молочной продукции и куриному мясу.
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