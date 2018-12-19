Актау вошел в тройку городов с самыми дорогими услугами фотографов

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По данным аналитиков, стоимость за 4 цветных снимка на документы в Актау составляет в текущем году 562 тенге. В прошлом году данная услуга стоила 531 тенге. За год услуги фотографов в Актау выросли на 5,8%.
Как сообщает портал, дороже всего услуги фотографов обходятся жителям Кызылорды, Алматы и Актау. Наименьшие цены — в Актобе. Неизменными остались цены на услуги фотографов в Алматы, Усть-Каменогорске, Атырау, Уральске, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Шымкенте и Актобе.
По итогам трёх кварталов услуги в области фотографии в Казахстане выросли на 46,1% за год, достигнув 2,4 миллиарда тенге. 50,1% объёмов услуг фотографов оплачиваются самими казахстанцами. Так, за счёт средств населения за три квартала 2018 года услуг в области фотографии было оказано на 1,2 миллиарда тенге — на 7,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В 2017 году ситуация была совершенно иной: объём услуг в области фотографии тогда снизился до 1,7 млрд тг — на 17,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Услуги, оказанные за счёт населения также сократились на 10,3% - до 1,1 миллиарда тенге за год.
Как сообщает портал, дороже всего услуги фотографов обходятся жителям Кызылорды, Алматы и Актау. Наименьшие цены — в Актобе. Неизменными остались цены на услуги фотографов в Алматы, Усть-Каменогорске, Атырау, Уральске, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Шымкенте и Актобе.
По итогам трёх кварталов услуги в области фотографии в Казахстане выросли на 46,1% за год, достигнув 2,4 миллиарда тенге. 50,1% объёмов услуг фотографов оплачиваются самими казахстанцами. Так, за счёт средств населения за три квартала 2018 года услуг в области фотографии было оказано на 1,2 миллиарда тенге — на 7,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В 2017 году ситуация была совершенно иной: объём услуг в области фотографии тогда снизился до 1,7 млрд тг — на 17,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Услуги, оказанные за счёт населения также сократились на 10,3% - до 1,1 миллиарда тенге за год.
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