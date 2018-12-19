В Актау прошел конкурс бауырсаков

На конкурсе
Конкурс бауырсаков «Достық дастарханы» был организован объединением «Қоғамдық келісім» Ассамблеи народа Казахстана. Состязание прошло в Доме дружбы.
- Конкурс организован с целью укрепления мира и согласия, сохранения стабильности в республике, казахстанского патриотизма, возрождения и развития языков и традиций национальной культуры казахского народа, - рассказали организаторы.
Оценивали блюда участников председатель Мангистауского областного филиала республиканского общественного объединения «Ардагерлер ұйымы» Серикбай Тулеков, почетный гражданин региона, заместитель председателя областного совета ветеранов Акмоншак Баужанова, руководители и члены других этнокультурных объединений.
По итогам конкурса первое место в конкурсе бауырсаков заняло корейское этнокультурное объединение «Чосон». Вторым стало белорусское этнокультурное объединение, а третье место присуждено каракалпакскому этнокультурному объединению «Аллаяр жолы».
Победителям вручили благодарственные письма и подарки. Завершилось мероприятие концертом.
Фото: «Қоғамдық келісім»
- Конкурс организован с целью укрепления мира и согласия, сохранения стабильности в республике, казахстанского патриотизма, возрождения и развития языков и традиций национальной культуры казахского народа, - рассказали организаторы.
Оценивали блюда участников председатель Мангистауского областного филиала республиканского общественного объединения «Ардагерлер ұйымы» Серикбай Тулеков, почетный гражданин региона, заместитель председателя областного совета ветеранов Акмоншак Баужанова, руководители и члены других этнокультурных объединений.
По итогам конкурса первое место в конкурсе бауырсаков заняло корейское этнокультурное объединение «Чосон». Вторым стало белорусское этнокультурное объединение, а третье место присуждено каракалпакскому этнокультурному объединению «Аллаяр жолы».
Победителям вручили благодарственные письма и подарки. Завершилось мероприятие концертом.
Фото: «Қоғамдық келісім»
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