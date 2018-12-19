«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Декабря
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.31 KZT
  • €1 = 419.32 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 177

В Актау прошел конкурс бауырсаков

Конкурс проводился среди этнокультурных объединений региона. Победителем мероприятия стало корейское этнокультурное объединение «Чосон».

На конкурсе
Конкурс бауырсаков «Достық дастарханы» был организован объединением «Қоғамдық келісім» Ассамблеи народа Казахстана. Состязание прошло в Доме дружбы.

- Конкурс организован с целью укрепления мира и согласия, сохранения стабильности в республике, казахстанского патриотизма, возрождения и развития языков и традиций национальной культуры казахского народа, - рассказали организаторы.

Оценивали блюда участников председатель Мангистауского областного филиала республиканского общественного объединения «Ардагерлер ұйымы» Серикбай Тулеков, почетный гражданин региона, заместитель председателя областного совета ветеранов Акмоншак Баужанова, руководители и члены других этнокультурных объединений.

По итогам конкурса первое место в конкурсе бауырсаков заняло корейское этнокультурное объединение «Чосон». Вторым стало белорусское этнокультурное объединение, а третье место присуждено каракалпакскому этнокультурному объединению «Аллаяр жолы».

Победителям вручили благодарственные письма и подарки. Завершилось мероприятие концертом.

Фото: «Қоғамдық келісім»


В Актау прошел конкурс бауырсаков
В Актау прошел конкурс бауырсаков
В Актау прошел конкурс бауырсаков
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика