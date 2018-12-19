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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:22

Просмотров: 1705

В Мангистауской области сменился руководитель управления образования

Руководителем управления образования Мангистауской области назначен Аскар Сейдалиев. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Аскар Сейдалиев
Нового руководителя представил аким области Ералы Тугжанов.

Аскар Сейдалиев родился в 1971 году. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина, в 2002 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова, по специальностям – горный инженер и юрист.

Имеет степень кандидата технических наук, доцент.

Трудовой путь начал в 1993 году мастером в кооперативе «Агротехника» в Актау. С 1994 по 1997 годы работал бухгалтером в компаниях «Агротехника», «Куат». С 1997 по 2004 годы - преподавателем-стажером, преподавателем и старшим преподавателем, а затем помощником ректора в университете имени Есенова. С 2004 по 2005 годы был заместителем директора университета имени Ш.Есенова. С 2005 по 2006 годы - проректором по воспитательной работе университета имени Ш. Есенова. С 2006 по 2013 годы - директором института нефти и газа, затем деканом факультета «Нефти и газа» университета имени Ш. Есенова. С 2013 по 2015 годы проходил профессиональную практику в «Colorado School of Mines» в рамках Президентской международной программы «Болашак» в соединенных Штатах Америки. С 2017 года работал проректором по учебно-методической работе, советником ректора университета имени Ш. Есенова.

Фото пресс-службы акима области


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Комментарии ( 1 )

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  • Aibek.z
 сембай (Посетители) Сегодня, 16:49
Жақсы хабар! Асқардың жұмысына сәттілік тілейміз!
 
 

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