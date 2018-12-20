В Актау запустят трансформаторный завод

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Открытие нового завода по производству электрощитового оборудования и трансформаторных подстанций, а также подстанций в бетонном корпусе и шкафных конструкций (класса напряжения 6–10-35 кВ) состоится 21 декабря в 10:00.



В ТОО «Актауский трансформаторный завод» сообщили, что проект включен в карту индустриализации Мангистауской области. Общий годовой объем при выходе на проектную мощность составит шесть миллиардов тенге. Открытие завода позволило создать около 150 новых рабочих мест.



Завод укомплектован высокотехнологичным европейским оборудованием, локализация казахстанского содержания оборудования составит 90 процентов. Все комплектующие актауских трансформаторных подстанций произведены в Казахстане, часть из которых - на других предприятиях холдинга Alageum Electric.



- Система производства автоматизирована и управляется компьютерами. Завод рассчитан на выпуск 4000 трансформаторных подстанций ежегодно, то есть 20 единиц в день. Части этого объёма хватит, чтобы покрыть почти все потребности Мангистауской области и ближних зарубежных рынков в данном виде продукции. Так что 50 процентов мы намерены направлять на экспорт в Туркменистан, Азербайджан и Иран. Тем более, что логистика этому способствует: рядом «Морской порт Актау» и железнодорожный путь Казахстан-Туркменистан, - сообщил Олжас Есиркепов, генеральный директор ТОО «Актауский трансформаторный завод».



Как отметили в ТОО «Актауский трансформаторный завод», у предприятия имеются собственные разработки, а также имеется возможность заключения меморандума о дуальной системе обучения с местными вузами и колледжами по подготовке специалистов для работы на современном высокотехнологичном оборудовании.