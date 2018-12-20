Полицейские Актау по горячим следам задержали автоугонщика

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Ночью 14 декабря полицейскими был задержан подозреваемый в угоне автомобиля.



- Около двух часов ночи в дежурную часть Центра оперативного управления поступил вызов об угоне автомобиля «ВАЗ-21140» со двора дома №8 во 2 микрорайоне. Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции по горячим следам в 4 микрорайоне. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения), - отметили в пресс-службе ведомства.



В ту же ночь в дежурную часть поступил еще один звонок около 04:00 часов. Неизвестные разбили стекла автомобиля Toyota RAV4 на автодороге между 26 и 27 микрорайонами, напротив торгового центра «Достык».



- Двоих граждан, причастных к этому, задержали по горячим следам. Они разбили стекла у автомобиля и скрылись с места преступления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство), - отметили в пресс-службе ведомства.



По обоим фактам ведется досудебное расследование.