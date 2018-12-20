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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 756

Полицейские Актау по горячим следам задержали автоугонщика

Автоугонщика и двух хулиганов задержали полицейские Актау по горячим следам в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта vladtime.ru
Ночью 14 декабря полицейскими был задержан подозреваемый в угоне автомобиля.

- Около двух часов ночи в дежурную часть Центра оперативного управления поступил вызов об угоне автомобиля «ВАЗ-21140» со двора дома №8 во 2 микрорайоне. Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции по горячим следам в 4 микрорайоне. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения), - отметили в пресс-службе ведомства.

В ту же ночь в дежурную часть поступил еще один звонок около 04:00 часов. Неизвестные разбили стекла автомобиля Toyota RAV4 на автодороге между 26 и 27 микрорайонами, напротив торгового центра «Достык».

- Двоих граждан, причастных к этому, задержали по горячим следам. Они разбили стекла у автомобиля и скрылись с места преступления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство), - отметили в пресс-службе ведомства.

По обоим фактам ведется досудебное расследование.


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Комментарии ( 2 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 17:48
Альберт,
Цитата: Альберт
никаких уголовных дел и ответственность только на хозяина автомобиля

Ага, вышел за сигаретами, приходишь к машине, а там стекол нет, сам виноват. Маразм.
 
-2
  • Mestnyi
  • Vohazab
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Альберт (Посетители) Сегодня, 16:05
Нужно ввести такую норму, - если автомобиль повредили, разбили стекло, спустили колёса и т.д., а автомобиль этот стоял в неположенном месте (согласно ПДД), - на тротуаре, возле площадок, сзади дома на месте для этого не предусмотренном - никаких уголовных дел и ответственность только на хозяина автомобиля.
 
 

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