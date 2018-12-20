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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:39

Просмотров: 752

Участок дороги в Актау расширили до 4-х полос

Участок автодороги №55 от перекрестка ХГМЗ до перекрестка оптового рынка «Асар-С» был расширен до 4-х полос. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото пресс-службы городского акимата
Автодорогу №55 между перекрестками ХГМЗ и у оптового рынка «Асар-С», а конкретно, участок дороги от магазина «Лаура» до автозаправочной станции «Нурас», расширили до 4-х полос.

- На участке дороги покрыт первый слой асфальтного покрытия. Весной следующего года будет проложен дополнительный второй слой, - сообщили в городском акимате.

Участок дороги в Актау расширили до 4-х полос

2gis карты


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Комментарии ( 1 )

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Игаль Ивов (Посетители) Сегодня, 20:21
От оптового рынка Асар-с не везде есть 4 полосы. До Химика там 2-х полосат, а не 4

От оптового рынка Асар-с и до ХГМЗ не везде есть 4 полосы. До Химика до первой остановки дачи там только 2-х полосы, а не 4
 
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  • kostya_aktau
 nokia6700 (Посетители) Сегодня, 18:55
Неужели дорогу открыли?
 
 

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