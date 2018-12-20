Участок дороги в Актау расширили до 4-х полос

Автодорогу №55 между перекрестками ХГМЗ и у оптового рынка «Асар-С», а конкретно, участок дороги от магазина «Лаура» до автозаправочной станции «Нурас», расширили до 4-х полос.- На участке дороги покрыт первый слой асфальтного покрытия. Весной следующего года будет проложен дополнительный второй слой, - сообщили в городском акимате.2gis карты