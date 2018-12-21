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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:21

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Пожарные Актау напомнили о правилах пользования пиротехникой

Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости легко воспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара или другого чрезвычайного происшествия. Об этом сообщила Рукия Сычева, пресс-секретарь службы пожаротушения ДЧС Мангистауской области.

Фото с сайта pikabu.ru
На рынках и на улице могут продавать некачественный и опасный товар, поэтому приобретать пиротехнические изделия стоит только в специализированных торговых точках.

- Помните, что пиротехника не предназначена для детей, покупать и использовать ее могут только взрослые. Обязательно проверяйте наличие сертификатов соответствия и пожарной безопасности, целостность упаковки и срок годности продукта. В инструкции по эксплуатации должны быть не только безопасные правила применения изделия и его утилизации, но и условия хранения, ограничения при использовании и действия в случае внезапного возгорания, - рассказала Рукия Сычева.

Запрещается взрывать фейерверки или салюты в помещениях, в местах большого скопления людей, вблизи автозаправок, линий электропередач или газопроводов. Для запуска нужно выбирать открытую площадку, находящуюся в отдалении от жилого массива. Необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации и отходить на достаточное расстояние после поджигания.

- Существует несколько правил обращений с пиротехникой - будьте внимательны и не позволяйте несовершеннолетним самостоятельно поджигать снаряд или находиться в непосредственной близости от него во время его запуска. Храните фейерверки и салюты в недоступном для детей и домашних животных месте, не носите пиротехнические изделия в карманах, - сообщили в службе пожаротушения ДЧС Мангистауской области.

Рукия Сычева также напомнила о том, что если ракета не запустилась, не стоит проверять причину этого слишком рано. Нужно выждать десять минут, после чего аккуратно залить бракованный снаряд водой и утилизировать его вместе с остальным мусором.

- Не поджигайте прогоревший фитиль повторно, если к вам в комнату залетела чужая ракета, не стоит ее ловить, главное - не паниковать и постараться потушить огонь любой негорючей жидкостью, это не так трудно, как кажется. Если же сделать это не удалось - вызывайте пожарных, - отметила Рукия Сычева.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители города могут позвонить в службу пожаротушения ДЧС Мангистауской области по телефонам: 101, 50 54 76, 60 57 57.


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