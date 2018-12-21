Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Экскурсия в музей трудовой славы «ПГМК»



Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс по лепке

Зажигательная шоу-программа в «Атлантиде»

«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-классы в студии «МартАрт»

Мастер-классы в салоне творчества «Онер Land»



Для любителей кино

«Аквамен»

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию в музей трудовой славы «ПГМК» (Прикаспийский Горно-Металлургический Комбинат). Предприятия этого уже давно нет, но память о нем осталась и сохранена. Экскурсия состоится в субботу, 22 декабря. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315. Поездка платная.Семейный центр «Апельсинка» в субботу, 22 декабря, приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Художественная студия «МартАрт» приглашает на мастер-класс в технике «Кукла Чиогами». Вы сможете сделать своими руками подарок для близких на Новый год. Чиогами – красивые японские бумажные куклы, в переводе с японского языка означает – кукла из бумаги. С такими куколками интересно сделать открытку или закладку для книги, а также украсить дом. Преподаватель - Гладилина Юлия Владиславовна. Материалы, необходимые для работы предоставляются студией. Вход платный. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.Жителей и гостей Актау в выходные дни приглашают в салон творчества «Онер Land» на бесплатные мастер-классы. Предварительная запись обязательна. Контактный телефон: 8 777 088 5076 и 20-20-20 (212) Место проведения: салон «Онер Land», 31 микрорайон, рядом с мебельным центром «Prestige» и КМ «Уй кухни», 3А микрорайон.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Уже в подростковом возрасте он демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.