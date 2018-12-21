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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 304

В ЦОНе Актау установили «Ёлку желаний»

В преддверии Нового года ёлка с детскими пожеланиями появилась в ЦОНе Актау. Руководство государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области приглашает всех желающих помочь исполнить мечты детей из малоимущих семей.

Иллюстративное фото
- Новый год – время волшебства, исполнения желаний и самых сокровенных грёз. Каждый ребёнок заслуживает новогоднего чуда в эту прекрасную пору, но не у каждого есть свой Дед Мороз или Волшебник. К нам поступило уже 20 писем от детей. И мы приглашаем всех желающих стать добрым Дедушкой Морозом и исполнить заветное желание ребёнка, - сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» продлится до 27 декабря. До этого времени любой желающий может обратиться в фронт-офис госкорпорации и исполнить заветную мечту ребёнка. Вопросы по телефону: 8(702)1599960.


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