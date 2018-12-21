Назначен новый руководитель управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Нурбек Хамзаевич родился в 1980 году.
Образование: Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова (2003 г.) по специальности Международные экономические отношения, экономист-международник, Мангистауский институт «Болашак» (2006г.) по специальности Нефтегазовое дело, бакалавр нефтегазового дела, НОУ«Алматы Менеджмент Университет» (2015г.) по специальности Магистр делового администрирования.
Трудовой путь:
2001 -2003 - слесарь-монтажник, мастер участка ТОО «Кен-құрылыс Сервис» ОАО «Озенмунайгаз»
2004 - стрелок 2 разряда в службе охраны ТОО «Мангистауская газотранспортная система»
2005-2006 временно исполняющий обязанности главного специалиста, глав.специалист департамента предпринимательства и промышленности Мангистауской области.
2006-2008 - главный специалист организационно-контрольного отдела аппарата акима Мангистауской области.
2008-2009 - исполняющий обязанности главного специалиста отдела экономического планирования управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.
2009 - главный специалист отдела инвестиций и развития реального сектора управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.
2009-2010 - начальник отдела инвестиций и развития реального сектора управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.
2011-2012 - помощник исполнительного директора АО «Международый аэропорт Актау».
2012 - вр.и.о. заведующего организационно-инспекторским отделом аппарата акима Мангистауской области.
2012-2013 - заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима Мангистауской области.
2013-2018 - заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области.
Образование: Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова (2003 г.) по специальности Международные экономические отношения, экономист-международник, Мангистауский институт «Болашак» (2006г.) по специальности Нефтегазовое дело, бакалавр нефтегазового дела, НОУ«Алматы Менеджмент Университет» (2015г.) по специальности Магистр делового администрирования.
Трудовой путь:
2001 -2003 - слесарь-монтажник, мастер участка ТОО «Кен-құрылыс Сервис» ОАО «Озенмунайгаз»
2004 - стрелок 2 разряда в службе охраны ТОО «Мангистауская газотранспортная система»
2005-2006 временно исполняющий обязанности главного специалиста, глав.специалист департамента предпринимательства и промышленности Мангистауской области.
2006-2008 - главный специалист организационно-контрольного отдела аппарата акима Мангистауской области.
2008-2009 - исполняющий обязанности главного специалиста отдела экономического планирования управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.
2009 - главный специалист отдела инвестиций и развития реального сектора управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.
2009-2010 - начальник отдела инвестиций и развития реального сектора управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.
2011-2012 - помощник исполнительного директора АО «Международый аэропорт Актау».
2012 - вр.и.о. заведующего организационно-инспекторским отделом аппарата акима Мангистауской области.
2012-2013 - заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима Мангистауской области.
2013-2018 - заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области.
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