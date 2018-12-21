Назначен новый руководитель управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Нурбек Хамзаевич родился в 1980 году.



Образование: Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова (2003 г.) по специальности Международные экономические отношения, экономист-международник, Мангистауский институт «Болашак» (2006г.) по специальности Нефтегазовое дело, бакалавр нефтегазового дела, НОУ«Алматы Менеджмент Университет» (2015г.) по специальности Магистр делового администрирования.



Трудовой путь:

2001 -2003 - слесарь-монтажник, мастер участка ТОО «Кен-құрылыс Сервис» ОАО «Озенмунайгаз»

2004 - стрелок 2 разряда в службе охраны ТОО «Мангистауская газотранспортная система»

2005-2006 временно исполняющий обязанности главного специалиста, глав.специалист департамента предпринимательства и промышленности Мангистауской области.

2006-2008 - главный специалист организационно-контрольного отдела аппарата акима Мангистауской области.

2008-2009 - исполняющий обязанности главного специалиста отдела экономического планирования управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.

2009 - главный специалист отдела инвестиций и развития реального сектора управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.

2009-2010 - начальник отдела инвестиций и развития реального сектора управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.

2011-2012 - помощник исполнительного директора АО «Международый аэропорт Актау».

2012 - вр.и.о. заведующего организационно-инспекторским отделом аппарата акима Мангистауской области.

2012-2013 - заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима Мангистауской области.

2013-2018 - заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области.