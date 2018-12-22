Автомобилистов Актау приглашают на флешмоб «Новогодняя ёлка»

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Вниманию всех автолюбителей❗️ ❄️Уважаемые автомобилисты города и области, приглашаем на предновогодюю сходку, где по традиции будет проводиться составление ёлки из автомобилей Давайте дадим знать о сплоченности нашего лучшего города Актау, объеденимся все, и покажем на что мы вместе способны❗️ ☄️Будет проводится фотоссесия, видеосъемка с воздуха Место сходки: Hабережная возле пос. Приморский (не доезжая до пляжа Достар 23.12.18 в 16:00❗️ Будем Вас ждать❗️ Организованно всеми автоклубами г. Актау