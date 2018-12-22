Автомобилистов Актау приглашают на флешмоб «Новогодняя ёлка»

- Давайте дадим знать о сплоченности нашего лучшего города Актау, объединимся все и покажем, на что мы вместе способны! На месте мероприятия будет выстроена ёлка из машин, проведена фотосессия, а также видеосъемка с воздуха, - сказал Тимур Нарбай.
Для связи с организаторами телефон: +7 775 8883382.
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Вниманию всех автолюбителей❗️ ❄️Уважаемые автомобилисты города и области, приглашаем на предновогодюю сходку, где по традиции будет проводиться составление ёлки из автомобилей Давайте дадим знать о сплоченности нашего лучшего города Актау, объеденимся все, и покажем на что мы вместе способны❗️ ☄️Будет проводится фотоссесия, видеосъемка с воздуха Место сходки: Hабережная возле пос. Приморский (не доезжая до пляжа Достар 23.12.18 в 16:00❗️ Будем Вас ждать❗️ Организованно всеми автоклубами г. Актау
Напомним, в этом году автомобилисты Актау поздравили с Наурызом.
В канун 2017 года автомобилисты Актау приняли участие в казахстанском флешмобе, выстроив «елку» из машин.
Также автомобилисты Актау объединились для помощи многодетной женщине в 2016 году.