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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 07:04

Просмотров: 501

Автомобилистов Актау приглашают на флешмоб «Новогодняя ёлка»

Автомобилистов города приглашают на участие в предновогодней фотоссесии - ёлка из машин, которая состоится на набережной поселка Приморский, не доезжая пляжа «Достар». Об этом сообщил Тимур Нарбай, администратор клуба BMW West Club.

Фото со страницы @na_dorogah_aktau в Instagram
Мероприятие состоится 23 декабря в 20:00 часов. Все автоклубы Актау приглашают принять участие в предновогодней «сходке».

- Давайте дадим знать о сплоченности нашего лучшего города Актау, объединимся все и покажем, на что мы вместе способны! На месте мероприятия будет выстроена ёлка из машин, проведена фотосессия, а также видеосъемка с воздуха, - сказал Тимур Нарбай.

Для связи с организаторами телефон: +7 775 8883382.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вниманию всех автолюбителей❗️ ❄️Уважаемые автомобилисты города и области, приглашаем на предновогодюю сходку, где по традиции будет проводиться составление ёлки из автомобилей Давайте дадим знать о сплоченности нашего лучшего города Актау, объеденимся все, и покажем на что мы вместе способны❗️ ☄️Будет проводится фотоссесия, видеосъемка с воздуха Место сходки: Hабережная возле пос. Приморский (не доезжая до пляжа Достар 23.12.18 в 16:00❗️ Будем Вас ждать❗️ Организованно всеми автоклубами г. Актау

Публикация от На дорогах Актау (@na_dorogah_aktau)



Напомним, в этом году автомобилисты Актау поздравили с Наурызом.

В канун 2017 года автомобилисты Актау приняли участие в казахстанском флешмобе, выстроив «елку» из машин.

Также автомобилисты Актау объединились для помощи многодетной женщине в 2016 году.


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Комментарии ( 1 )

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Diamond (Посетители) Сегодня, 08:33
С удовольствием поддержала бы, но жаль я в ночь на работу((
 
 

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