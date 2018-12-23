Ералы Тугжанов рассказал о строительстве канализационной сети в Актау

- В дальнейшим планируется строительство двухтрубной канализационной сети от КОС-1 до КОС-2 , что даст возможность закрытия КОС-1, и сточные воды города полностью очищать в КОС-2. Для этих целей разработана проектно-сметная документация на вторую очередь КОС-2 мощностью 40,0 тысыч м³/сутки. Итоговая мощность очистных сооружении в 70,0 тысыч м³/сутки, что полностью удовлетворяет нужды города. В дальнейшем очищенные воды будут использовать для полива зеленых насаждений вдоль автодороги в аэропорт и зеленного пояса вокруг озера «Кошкар-Ата». Пусконаладочные работы завершатся ориентировочно в марте 2019 года, - поделился Ералы Тугжанов.

Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки посетил ряд производственных объектов в Актау.Глава региона ознакомился с ходом строительства канализационных очистных сооружений.Как заявили в пресс-службе акимата, строительство объекта «КОС-2» было начато в 2008 году и затянулось в связи с неравномерным финансированием и необходимостью внесения корректировки в проектно-сметную документацию.В настоящее время на 98 процентов завершены строительно-монтажные работы на сумму 3,4 миллиарда тенге. Остались только пуско-наладочные работы. Сточные воды, очищенные до 80 процентов, поступают в хвостохранилище «Кошкар-Ата» и увеличивают зеркальную поверхность озера, предотвращая образование пыли. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на поворот сточных вод из верхних микрорайонов города для разгрузки КОС-1 и достижения проектной мощности КОС-2.Также глава региона побывал на территории СЭЗ «Морпорт Актау», общая площадь которой составляет 2000 га.С момента создания на территорию СЭЗ привлечено около 98 миллиардов тенге, произведено продукции на сумму 283 миллиарда тенге, уплачено налогов в бюджет в размере 24,5 миллиарда тенге и создано 1153 рабочих мест.На сегодняшний день на территории СЭЗ зарегистрировано 28 участников: из них 17 действующих, один проект на стадии реализации и семь проектов планируется реализовать в 2019-2020 годах.Помимо этого Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства завода по производству изделий из стали ТОО «Сталелитейный центр» на территории СЭЗ «Морпорт Актау».Данный проект мощностью 1000 тонн специализируется по выпуску изделий из чугуна и стали для различных отраслей народного и промышленного хозяйства. Продукция завода будет реализовываться на внутреннем рынке Мангистауской области и Казахстана, а также поставляться и на экспорт.Также аким области побывал на заводе по производству твердых и жидких гидроизоляционных материалов на битумной основе ТОО «Satex chemie», мощность которого составляет 4 500 тонн в год.Затем глава региона посетил «Индустриальный парк Мангистау».Индустриальная зона создана в июне 2017 года на базе актауского завода пластических масс. Инфраструктура предприятия задействована в оказании услуг транзита энергоресурсов, очистки промышленных стоков и предоставления подъездных путей для бесперебойной работы порядка 20 субабонентов.В завершение поездки Ералы Тугжанов посетил цех по ремонту и релокации нефтяного оборудования ТОО «ТехСнаб Трэдинг» и цех по изготовлению фасадного облицовочного материала ТОО «Вест Декор».