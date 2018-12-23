Ералы Тугжанов рассказал о строительстве канализационной сети в Актау

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки посетил ряд производственных объектов в Актау.
Глава региона ознакомился с ходом строительства канализационных очистных сооружений.
Как заявили в пресс-службе акимата, строительство объекта «КОС-2» было начато в 2008 году и затянулось в связи с неравномерным финансированием и необходимостью внесения корректировки в проектно-сметную документацию.
В настоящее время на 98 процентов завершены строительно-монтажные работы на сумму 3,4 миллиарда тенге. Остались только пуско-наладочные работы. Сточные воды, очищенные до 80 процентов, поступают в хвостохранилище «Кошкар-Ата» и увеличивают зеркальную поверхность озера, предотвращая образование пыли. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на поворот сточных вод из верхних микрорайонов города для разгрузки КОС-1 и достижения проектной мощности КОС-2.
Также глава региона побывал на территории СЭЗ «Морпорт Актау», общая площадь которой составляет 2000 га.
С момента создания на территорию СЭЗ привлечено около 98 миллиардов тенге, произведено продукции на сумму 283 миллиарда тенге, уплачено налогов в бюджет в размере 24,5 миллиарда тенге и создано 1153 рабочих мест.
На сегодняшний день на территории СЭЗ зарегистрировано 28 участников: из них 17 действующих, один проект на стадии реализации и семь проектов планируется реализовать в 2019-2020 годах.
Помимо этого Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства завода по производству изделий из стали ТОО «Сталелитейный центр» на территории СЭЗ «Морпорт Актау».
Данный проект мощностью 1000 тонн специализируется по выпуску изделий из чугуна и стали для различных отраслей народного и промышленного хозяйства. Продукция завода будет реализовываться на внутреннем рынке Мангистауской области и Казахстана, а также поставляться и на экспорт.
Также аким области побывал на заводе по производству твердых и жидких гидроизоляционных материалов на битумной основе ТОО «Satex chemie», мощность которого составляет 4 500 тонн в год.
Затем глава региона посетил «Индустриальный парк Мангистау».
Индустриальная зона создана в июне 2017 года на базе актауского завода пластических масс. Инфраструктура предприятия задействована в оказании услуг транзита энергоресурсов, очистки промышленных стоков и предоставления подъездных путей для бесперебойной работы порядка 20 субабонентов.
В завершение поездки Ералы Тугжанов посетил цех по ремонту и релокации нефтяного оборудования ТОО «ТехСнаб Трэдинг» и цех по изготовлению фасадного облицовочного материала ТОО «Вест Декор».
Глава региона ознакомился с ходом строительства канализационных очистных сооружений.
Как заявили в пресс-службе акимата, строительство объекта «КОС-2» было начато в 2008 году и затянулось в связи с неравномерным финансированием и необходимостью внесения корректировки в проектно-сметную документацию.
В настоящее время на 98 процентов завершены строительно-монтажные работы на сумму 3,4 миллиарда тенге. Остались только пуско-наладочные работы. Сточные воды, очищенные до 80 процентов, поступают в хвостохранилище «Кошкар-Ата» и увеличивают зеркальную поверхность озера, предотвращая образование пыли. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на поворот сточных вод из верхних микрорайонов города для разгрузки КОС-1 и достижения проектной мощности КОС-2.
- В дальнейшим планируется строительство двухтрубной канализационной сети от КОС-1 до КОС-2 , что даст возможность закрытия КОС-1, и сточные воды города полностью очищать в КОС-2. Для этих целей разработана проектно-сметная документация на вторую очередь КОС-2 мощностью 40,0 тысыч м³/сутки. Итоговая мощность очистных сооружении в 70,0 тысыч м³/сутки, что полностью удовлетворяет нужды города. В дальнейшем очищенные воды будут использовать для полива зеленых насаждений вдоль автодороги в аэропорт и зеленного пояса вокруг озера «Кошкар-Ата». Пусконаладочные работы завершатся ориентировочно в марте 2019 года, - поделился Ералы Тугжанов.
Также глава региона побывал на территории СЭЗ «Морпорт Актау», общая площадь которой составляет 2000 га.
С момента создания на территорию СЭЗ привлечено около 98 миллиардов тенге, произведено продукции на сумму 283 миллиарда тенге, уплачено налогов в бюджет в размере 24,5 миллиарда тенге и создано 1153 рабочих мест.
На сегодняшний день на территории СЭЗ зарегистрировано 28 участников: из них 17 действующих, один проект на стадии реализации и семь проектов планируется реализовать в 2019-2020 годах.
Помимо этого Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства завода по производству изделий из стали ТОО «Сталелитейный центр» на территории СЭЗ «Морпорт Актау».
Данный проект мощностью 1000 тонн специализируется по выпуску изделий из чугуна и стали для различных отраслей народного и промышленного хозяйства. Продукция завода будет реализовываться на внутреннем рынке Мангистауской области и Казахстана, а также поставляться и на экспорт.
Также аким области побывал на заводе по производству твердых и жидких гидроизоляционных материалов на битумной основе ТОО «Satex chemie», мощность которого составляет 4 500 тонн в год.
Затем глава региона посетил «Индустриальный парк Мангистау».
Индустриальная зона создана в июне 2017 года на базе актауского завода пластических масс. Инфраструктура предприятия задействована в оказании услуг транзита энергоресурсов, очистки промышленных стоков и предоставления подъездных путей для бесперебойной работы порядка 20 субабонентов.
В завершение поездки Ералы Тугжанов посетил цех по ремонту и релокации нефтяного оборудования ТОО «ТехСнаб Трэдинг» и цех по изготовлению фасадного облицовочного материала ТОО «Вест Декор».
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