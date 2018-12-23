Экипажи кораблей ВМС в Актау пополнили матросы осеннего призыва

Торжественный марш. Фото предоставлено пресс-службой ВМС

После двухмесячной интенсивной подготовки, с учетом сложного военного профиля военно-морских сил, они готовы к службе на кораблях.



- Жизнь на корабле отличается от обычной службы в армии, ведь именно здесь проявляется характер мужчины. Он закаляется в мужском коллективе, в ежедневной борьбе с морской стихией. Год службы в море пролетает незаметно, ведь на корабле всегда найдется дело для настоящего моряка, любящего море и соленые ветра, - обратился к военнослужащим временно исполняющий обязанности командира в/ч 21814, капитан-лейтенант Мурат Баймуханов.



Молодые матросы отметили, что горды попасть в ряды военно-морских сил.



- Все мы пришли сюда добровольно, не только отдать долг Родине, но и исполнить нашу общую мечту - стать военными моряками. Обещаем не подвести своих командиров и с гордостью нести военно-морской флаг, - подчеркнул матрос Ашимов.



Согласно традиции боевого дивизиона разнородных кораблей, молодое пополнение встало в строй экипажей кораблей, в число которых они были зачислены. После чего прошлись торжественным маршем по пирсу мимо кораблей, на которых им предстоит провести год своей жизни.