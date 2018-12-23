Тренера по джиу-джитсу и его воспитанника из Актау наградили в столице

Воспитанники заслуженного тренера РК Болата Дюсенбиева завоевали в 2018 году максимальное количество медалей на международных соревнованиях. Ассоциация джиу-джитсу Казахстана признала его лучшим тренером уходящего года.Звания лучшего спортсмена 2018 года по джиу-джитсу удостоился его ученик Абу-Бакир Жанибек. Он является мастером спорта международного класса Республики Казахстан, чемпионом Азии, бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером международного турнира «Grand Slam Paris Open».