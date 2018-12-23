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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:06

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Тренера по джиу-джитсу и его воспитанника из Актау наградили в столице

Лучшим тренером 2018 года ассоциация джиу-джитсу РК признала Болата Дюсенбиева, а лучшим спортсменом — его ученика Абу-Бакира Жанибека. Об этом сообщил Данияр Алиш, представитель федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.

Фото предоставил Данияр Алиш
Воспитанники заслуженного тренера РК Болата Дюсенбиева завоевали в 2018 году максимальное количество медалей на международных соревнованиях. Ассоциация джиу-джитсу Казахстана признала его лучшим тренером уходящего года.

Тренера по джиу-джитсу и его воспитанника из Актау наградили в столице


Звания лучшего спортсмена 2018 года по джиу-джитсу удостоился его ученик Абу-Бакир Жанибек. Он является мастером спорта международного класса Республики Казахстан, чемпионом Азии, бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером международного турнира «Grand Slam Paris Open».

Тренера по джиу-джитсу и его воспитанника из Актау наградили в столице

Тренера по джиу-джитсу и его воспитанника из Актау наградили в столице


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