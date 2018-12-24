Акимат Актау вывел технику для борьбы с гололёдом

Фото предоставлено городским акиматом
На устранение последствий непогоды в городе с 07:00 часов проводятся работы по посыпке песка на городские дороги.
- Сейчас на улицах работают три единицы МАЗ-пескотресса и две единицы трактора-прицепа. В первую очередь посыпаются песком и солью наиболее опасные участки в городе, подъемы и спуски, - отметили в городском акимате.
Сначала обработали такие опасные поверхности в городе, как подъем возле памятника «Кашаган» в 10 микрорайоне, дороги между 14 и 15 микрорайонами, между 9 и 14 микрорайонами, а также подъемы возле рынка Асар-С и возле парка «Акбота».
Песком и солью также покрыли подъемы и спуски в 15, 11 микрорайонах, возле ТЦ «Жигер», а также круговую дорогу у рынка в 22 микрорайоне, дорогу возле гипермаркета «Дина» и около автосалона «Вираж», в микрорайоне Шыгыс-2.
- Всего по городу было высыпано 29 тонн соли, 30 тонн песка/соли. Утром из-за гололёда было задержание рейсов общественного транспорта, сейчас движение восстановлено, - сообщили в городском акимате.
Напомним, ранее сообщалось о гололёде в Актау. Позже были опубликованы видеоролики с последствиями гололёда в Актау.
- Сейчас на улицах работают три единицы МАЗ-пескотресса и две единицы трактора-прицепа. В первую очередь посыпаются песком и солью наиболее опасные участки в городе, подъемы и спуски, - отметили в городском акимате.
Сначала обработали такие опасные поверхности в городе, как подъем возле памятника «Кашаган» в 10 микрорайоне, дороги между 14 и 15 микрорайонами, между 9 и 14 микрорайонами, а также подъемы возле рынка Асар-С и возле парка «Акбота».
Песком и солью также покрыли подъемы и спуски в 15, 11 микрорайонах, возле ТЦ «Жигер», а также круговую дорогу у рынка в 22 микрорайоне, дорогу возле гипермаркета «Дина» и около автосалона «Вираж», в микрорайоне Шыгыс-2.
- Всего по городу было высыпано 29 тонн соли, 30 тонн песка/соли. Утром из-за гололёда было задержание рейсов общественного транспорта, сейчас движение восстановлено, - сообщили в городском акимате.
Напомним, ранее сообщалось о гололёде в Актау. Позже были опубликованы видеоролики с последствиями гололёда в Актау.