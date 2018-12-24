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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 1778

Акимат Актау вывел технику для борьбы с гололёдом

В связи с резким изменением погодных условий и гололёдом городскими властями были приняты меры. На борьбу с погодными условиями выехало пять единиц техники. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото предоставлено городским акиматом
На устранение последствий непогоды в городе с 07:00 часов проводятся работы по посыпке песка на городские дороги.

- Сейчас на улицах работают три единицы МАЗ-пескотресса и две единицы трактора-прицепа. В первую очередь посыпаются песком и солью наиболее опасные участки в городе, подъемы и спуски, - отметили в городском акимате.

Акимат Актау вывел технику для борьбы с гололёдом


Сначала обработали такие опасные поверхности в городе, как подъем возле памятника «Кашаган» в 10 микрорайоне, дороги между 14 и 15 микрорайонами, между 9 и 14 микрорайонами, а также подъемы возле рынка Асар-С и возле парка «Акбота».

Песком и солью также покрыли подъемы и спуски в 15, 11 микрорайонах, возле ТЦ «Жигер», а также круговую дорогу у рынка в 22 микрорайоне, дорогу возле гипермаркета «Дина» и около автосалона «Вираж», в микрорайоне Шыгыс-2.

- Всего по городу было высыпано 29 тонн соли, 30 тонн песка/соли. Утром из-за гололёда было задержание рейсов общественного транспорта, сейчас движение восстановлено, - сообщили в городском акимате.

Напомним, ранее сообщалось о гололёде в Актау. Позже были опубликованы видеоролики с последствиями гололёда в Актау.


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Комментарии ( 14 )

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БСК22 (Посетители) Сегодня, 14:01
В город площадью 76 тысяч квадратных километров, выехало 5 (внимательно читать!!!!), всего пять едениц спецтехники!!! И наш Акимат с гордостью сообщает об этом. И в добавок ко всему нагло врут, что с семи утра начали работать. В 8.15 я привез сына в школу в 15 мкр. дорога между 15 и самалом, 15 и 14 были закрыты. Как можно так нагло врать.
 
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  • Sazan
 Альберт (Посетители) Сегодня, 13:48
В таком маленьком городке не могут справиться с элементарными вещами... Управление просто никудышное. Просто взять и без разбора все отделения акимата - в отставку без сохранения зарплаты. Они нам устроили "новый год"...
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 13:44
Спасибо за
труд
 
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 kuba7778 (Посетители) Сегодня, 13:28
у нас акимат сработали как полисмэны в типичном американском боевике после удачного конца
 
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 ksero (Посетители) Сегодня, 13:18
как всегда, после оттаивания
 
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  • leo529
 Кошечка (Посетители) Сегодня, 12:50
в 9 утра дорога центральная между 3 и 1 мкр лед. Автобус с пробуксовками ехал и на подьеме напротив парка Акботы повело его немного.. Дороги посыпаны не были. А полиция стояла, да! Через дорогу людей переводили. Может и посыпали, но не в 7 утра..

Все так боятся стать никем в этой жизни, что становятся кем попало...
 
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 Orange (Посетители) Сегодня, 12:44
как нагло врет с 7-00 утра?
 
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 ddd888 (Посетители) Сегодня, 12:20
Куда интересно всё высыпали, на оптовку???
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 12:20
Акимат Актау вывел технику для борьбы с гололёдом

Да неужели! После массы ДТП и десятков травмированных людей? Хорошо выспались надеюсь?
 
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  • Sazan
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:15
кроме большого числа ждущих автобусы и гололёда на дорогах, в 8-10 утра, песка в упор не видно было...песок- на лево?, а соль- в акиМАТ !? draznilka
 
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