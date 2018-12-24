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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 908

Полиция Актау: Помогать людям - долг каждого!

Действия полицейских, помогающих людям в непогоду, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
В департаменте полиции рассказали, что подобные действия сотрудников полиции случаются постоянно, но не все из них удается запечатлеть.

- Сотрудник полиции, помогавший женщине перейти дорогу, действовал согласно Кодексу профессиональной этики, что послужило примером для всех. Ведь уважать людей преклонного возраста - это задача не только сотрудников ОВД, но и всех граждан, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

В полиции также прокомментировали действия их сотрудников на пешеходном переходе. По данным пресс-службы ведомства, сотрудники исполняли свои обязанности, которые выполняют каждый свой рабочий день.

В рубрике «Народные новости» была опубликована видеозапись, на которой сотрудники полиции города помогают людям в условиях непогоды.


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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:14
это должно быть обычным явлением, а не новостью которые удивляют горожан!!!
 
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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 18:13
Видел несколько раз положительную работу полицейских. После этого моё отношение к ним сменилось в лучшую сторону,пожелаю вам ребята не разочаровать старого, человек я прямой и не трусливый если покажите себя с плохой стороны выскажу как есть. Поэтому продолжайте творить добро,люди оценят и будут доверять.
 
 

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