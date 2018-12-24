Полиция Актау: Помогать людям - долг каждого!

Скриншот видеоматериала
В департаменте полиции рассказали, что подобные действия сотрудников полиции случаются постоянно, но не все из них удается запечатлеть.
- Сотрудник полиции, помогавший женщине перейти дорогу, действовал согласно Кодексу профессиональной этики, что послужило примером для всех. Ведь уважать людей преклонного возраста - это задача не только сотрудников ОВД, но и всех граждан, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В полиции также прокомментировали действия их сотрудников на пешеходном переходе. По данным пресс-службы ведомства, сотрудники исполняли свои обязанности, которые выполняют каждый свой рабочий день.
В рубрике «Народные новости» была опубликована видеозапись, на которой сотрудники полиции города помогают людям в условиях непогоды.
- Сотрудник полиции, помогавший женщине перейти дорогу, действовал согласно Кодексу профессиональной этики, что послужило примером для всех. Ведь уважать людей преклонного возраста - это задача не только сотрудников ОВД, но и всех граждан, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В полиции также прокомментировали действия их сотрудников на пешеходном переходе. По данным пресс-службы ведомства, сотрудники исполняли свои обязанности, которые выполняют каждый свой рабочий день.
В рубрике «Народные новости» была опубликована видеозапись, на которой сотрудники полиции города помогают людям в условиях непогоды.