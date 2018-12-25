Пропавших в Жанаозене ребенка и пожилого мужчину нашли гвардейцы

Военнослужащие регионального командования «Батыс»

Пенсионер, страдающий потерей памяти, потерялся 23 декабря около 17:30. Днем он ушёл из дома и заблудился. Самостоятельно родственники не смогли найти мужчину и обратились за помощью в полицию.



Приметы пожилого человека были переданы всем нарядам, находившимся на маршрутах патрулирования.



- Вскоре в результате организованных поисковых мероприятий автопатруль Нацгвардии в составе дежурного по войсковым нарядам лейтенанта Саята Кенжегулова и патрульных рядовых Алибека Сарыбаева и Кыдыра Шернияза заметили пожилого мужчину в тапочках и в домашней одежде, без куртки, стоящего у обочины дороги, который растерянно осматривался по сторонам, не зная, в какую сторону ему идти. Военнослужащими было установлено, что он является разыскиваемым. Выяснилось, что из-за проблем с памятью мужчина не смог связаться с родными и сообщить о своем местонахождении, - рассказали в пресс-службе регионального командования «Батыс».



В тот же день, около 21:00 на рацию дежурного по войсковым нарядам поступила информация о том, что потерялся четырехлетний ребенок. Ориентировка была передана всем патрульным нарядам. Все ближайшие наряды были направлены на поиски ребенка.



- Четырёхлетнего малыша через полчаса после пропажи обнаружил войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Ербола Амангалиулы и патрульных рядовых Санжар Женисбай и Акдаулета Сапу. Они нашли ребенка в одном из подвалов дома 3-го микрорайона. Подойдя к мальчику, войсковой наряд выяснил, что его зовут Абулхаир, ему четыре годика, он вышел из дома поиграть и, гуляя на улице, заблудился. Малыша отвезли в ближайший опорный участок полиции, где он был передан в руки счастливых родителей. Они выразили огромную благодарность военнослужащим войск Национальной гвардии за профессиональную и своевременную помощь, - рассказали в пресс-службе регионального командования «Батыс».



За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка все военнослужащие были поощрены командиром воинской части 5548.



Фото пресс-службы РгК «Батыс»