В Мангистауской области зарегистрировано три случая гриппа

Гульшат Шорбасова об эпидситуации в области. Фото втора из архива Lada.kz

С 1 октября по 20 декабря на территории Мангистауской области зарегистрировано 3 793 случая ОРВИ и гриппа.

Сравнительно с аналогичным периодом 2017 года отмечается снижение на 702 случая. Исследование случаев гриппа проводится в вирусологической лаборатории Национального центра экспертизы по Мангистауской области методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).



- Для иммунизации населения области против гриппа на настоящий эпидемический сезон выделено 38 млн. 664 тыс. 450 тенге из местного бюджета. Закуплено 45 000 доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства. За счет местного бюджета привито 45 000 человек, по линии спонсорской помощи – 23 237 человек, на платной основе – 388 человек. Всего привито 68 625 человек. Из числа привитых - 51 327 взрослых, в том числе 3 124 беременные женщины, 17 298 детей до 14 лет, а также 5 343 медицинских работника, в учреждениях закрытого типа привито 332 человека. Охват вакцинации против гриппа в целом составил 10,0% всего населения, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.



Со слов руководителя отдела эпиднадзора, среди привитых поствакцинальных реакций и осложнений не зарегистрировано.



Профилактика гриппа



Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Коварство гриппа заключается в его осложнениях. Особенно опасен грипп для детей и беременных.

Эпидемический сезон осень-зима, как правило, сопровождаются вспышками гриппозной инфекции. Особенно важно соблюдать меры профилактики гриппа в школьных коллективах.

Источник инфекции - больной человек, находящегося с вами в тесном контакте. Время от момента заражения до появления первых признаков заболевания может быть очень коротким – несколько часов.

Самый эффективный метод профилактики - это вакцинация от гриппа еще до начала эпидемии.



Первые признаки гриппа:



- Повышение температуры до 38 градусов и выше;

- Ломота в мышцах и костях;

- Головная боль;

- Слабость и быстрая утомляемость;

- Чиханье и сухой кашель;

- Покраснение глаз.



Профилактические меры во время эпидемии

• Смазывайте слизистую носа оксалиновой мазью каждые 2 часа;

• Носите медицинскую маску. У каждого их должно быть, как минимум, три, чтобы менять через 2 часа. Следите за тем, чтобы маски стирались и проглаживались с двух сторон;

• Проветривайте помещение не менее 3-4 раз;

• Употребляйте лук, чеснок, красный жгучий перец, а также продукты, богатые витамином С (капуста, черная смородина, малина, лимон, шиповник, болгарский перец);

• При первых признаках гриппа оставайтесь дома, вызывайте врача.