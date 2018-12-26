Китайская компания судится с акиматом Актау из-за установки уличных фонарей

Фото из архива "Лады"
По данным телеканала, местная администрация заказала инвесторам производство и установку уличных фонарей. Сделка оценивалась в сотни миллионов тенге, но затем договор был расторгнут. Не сумев прийти к согласию, стороны подали друг на друга в суд. Он признал действия госслужащих незаконными.
Однако в акимате не спешат компенсировать ущерб. Светодиодные фонари должны были появиться в 14 микрорайоне Актау. Планировалось, что с помощью пилотного проекта удастся сэкономить до 92% электроэнергии. Установки содержали 14 дополнительных сервисов – среди них видеонаблюдение, Wi-Fi, зарядка электромобилей, сотовых телефонов.
По словам инвесторов, заказ был одобрен акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым. Однако, после того, как оборудование было доставлено в область, акимат сделку отменил.
Светодиодные фонари, привезенные в Актау, находятся в городе. Представители иностранной компании уточняют, стоимость сделки – 500 млн тенге. По решению суда акимат обязан полностью оплатить эту сумму. Но чиновники выполнять его не спешат. Представители акимата уверяют, поставщик выполнил заказ несвоевременно, поэтому пришлось расторгнуть договор. Спор между чиновниками из Актау и китайской компанией продолжается, так как теперь свои права в суде отстаивает актауская администрация.
Однако в акимате не спешат компенсировать ущерб. Светодиодные фонари должны были появиться в 14 микрорайоне Актау. Планировалось, что с помощью пилотного проекта удастся сэкономить до 92% электроэнергии. Установки содержали 14 дополнительных сервисов – среди них видеонаблюдение, Wi-Fi, зарядка электромобилей, сотовых телефонов.
По словам инвесторов, заказ был одобрен акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым. Однако, после того, как оборудование было доставлено в область, акимат сделку отменил.
Светодиодные фонари, привезенные в Актау, находятся в городе. Представители иностранной компании уточняют, стоимость сделки – 500 млн тенге. По решению суда акимат обязан полностью оплатить эту сумму. Но чиновники выполнять его не спешат. Представители акимата уверяют, поставщик выполнил заказ несвоевременно, поэтому пришлось расторгнуть договор. Спор между чиновниками из Актау и китайской компанией продолжается, так как теперь свои права в суде отстаивает актауская администрация.