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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 3168

Китайская компания судится с акиматом Актау из-за установки уличных фонарей

В Актау возник спор между городским акиматом и китайской компанией, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Фото из архива "Лады"
По данным телеканала, местная администрация заказала инвесторам производство и установку уличных фонарей. Сделка оценивалась в сотни миллионов тенге, но затем договор был расторгнут. Не сумев прийти к согласию, стороны подали друг на друга в суд. Он признал действия госслужащих незаконными.

Однако в акимате не спешат компенсировать ущерб. Светодиодные фонари должны были появиться в 14 микрорайоне Актау. Планировалось, что с помощью пилотного проекта удастся сэкономить до 92% электроэнергии. Установки содержали 14 дополнительных сервисов – среди них видеонаблюдение, Wi-Fi, зарядка электромобилей, сотовых телефонов.

По словам инвесторов, заказ был одобрен акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым. Однако, после того, как оборудование было доставлено в область, акимат сделку отменил.

Светодиодные фонари, привезенные в Актау, находятся в городе. Представители иностранной компании уточняют, стоимость сделки – 500 млн тенге. По решению суда акимат обязан полностью оплатить эту сумму. Но чиновники выполнять его не спешат. Представители акимата уверяют, поставщик выполнил заказ несвоевременно, поэтому пришлось расторгнуть договор. Спор между чиновниками из Актау и китайской компанией продолжается, так как теперь свои права в суде отстаивает актауская администрация.


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Комментарии ( 11 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 13:30
У китайцев проблема в том , что не адаптировались они минимальному местному обычаю 10 из 100.
 
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Игаль Ивов (Посетители) Сегодня, 13:14
Какой Wi-Fi на дороге?! Сначала дать освящение пешеходных переходов от центрального дорожного освящения, да по всему городу, а не только выборочно
 
-1
  • БСК22
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 13:07
Светодеод имеет тенденцию в короткий срок гореть менее ярко а затем вообще себе под нос!
 
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  • Tarum
 markus (Посетители) Сегодня, 13:05
Может и отдадут эти 500 млн., которые уже ушли в неизвестном направлении. Но точно не из своего кармана. Потянут время до следующего года,а там и новый год и новый бюджет...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kk13
  • kolu411
  • Tarum
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 12:35
Стыдно за акимат, нет слов. Сами со всех трибун призывают развивать казахстанское, покупать у местных производителей, а на самом деле, судя по этому факту - готовы тратить бюджетные деньги на иностранное. Смущает сумма- почему так точно 500 млн,это чтобы проценты с отката считать удобно что ли?! Ну а почему отменили установку светильников? Ответ- к саммиту надо было все эти иллюминации видимо, а когда он прошел-кому это надо?
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 12:14
кстати эти фонари вообще не горят, ночью проезжать опасно между 14 и 15 мкр, наоборот старые, которые не меняли, они худо бедно периодически горят, но очень тускло. Так что может и не стоит эти лампы устанавливать, толку то нет, может просто экономия, что они вообще не горят.
 
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  • Sazan
  • Вован
  • kolu411
  • mika2030
  • Tarum
 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 12:00
Ну вот и прояснилась темень на наших улицах и проспектах. Стыдуха то какая и вспомнился зам акима с евро на капоте.
 
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  • ЁмоЁ
  • Aleksandr Petrovich
  • Sazan
  • Вован
  • kolu411
  • mika2030
 elek (Посетители) Сегодня, 11:42
Представители акимата уверяют, поставщик выполнил заказ несвоевременно,

Ну-ну, средства уже "освоены" платить нечем. Приходите завтра-а вы всегда приходите сегодня.Как-то так. Позорники.
 
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  • mika2030
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 11:38
Позорище. Судить всех причастных к этой афере под названием - "жду мзду"!!! И повесить все 500млн на шею обалдевших чиновников!
 
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  • mika2030
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:36
По решению суда акимат обязан полностью оплатить эту сумму. Но чиновники выполнять его не спешат.

Вот и представьте,за кого они держат обычный народ,если даже решение суда для них НИЧТО nevizhu
 
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