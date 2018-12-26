Мангистауская область вошла в тройку регионов с самыми высокими доходами

Фото из архива "Лады"
По сообщению портала Finprom.kz, доходы населения Казахстана увеличились по итогам III квартала на 10% за год и превысили 160 тысяч тенге.
На конец III квартала больше всего доходов получают жители Алматы: в среднем 226 тысяч тенге, прирост составил 5,5% год-к-году, при этом за анализируемый период потребительские расходы увеличились на 6,1%. В тройку регионов с самыми высокими доходами также вошли Астана и Мангистауская область — 217,7 тысяч и 193,5 тысячи тенге соответственно.
Наибольший рост доходов населения наблюдается в Мангистауской области - на 15,2%, со 168 тысяч до 193,5 тысяч тенге. Суммы доходов жителей Атырауской и Кызылординской областей увеличились на 14,4% и 14,3% соответственно.
Наименьшая сумма доходов населения приходится на густонаселённые регионы: Туркестанскую (100,4 тыс. тг), Жамбылскую (114,4 тыс. тг) и Кызылординскую (125,9 тыс. тг) области.
Основным источником дохода населения на конец III квартала традиционно является доход от трудовой деятельности (118,7 тыс. тг, или 74% от общей суммы дохода), увеличившийся на 7,2% год-к-году. В анализируемом периоде среднемесячная заработная плата населения за год выросла на 9,3%.
Пенсии за год увеличились на 23% и составили 30,2 тысяч тенге.
С 1 января 2019 года средний размер пенсии с учётом базовой пенсии вырастет на 5728 тенге, до 87,2 тысяч тенге.
На конец III квартала больше всего доходов получают жители Алматы: в среднем 226 тысяч тенге, прирост составил 5,5% год-к-году, при этом за анализируемый период потребительские расходы увеличились на 6,1%. В тройку регионов с самыми высокими доходами также вошли Астана и Мангистауская область — 217,7 тысяч и 193,5 тысячи тенге соответственно.
Наибольший рост доходов населения наблюдается в Мангистауской области - на 15,2%, со 168 тысяч до 193,5 тысяч тенге. Суммы доходов жителей Атырауской и Кызылординской областей увеличились на 14,4% и 14,3% соответственно.
Наименьшая сумма доходов населения приходится на густонаселённые регионы: Туркестанскую (100,4 тыс. тг), Жамбылскую (114,4 тыс. тг) и Кызылординскую (125,9 тыс. тг) области.
Основным источником дохода населения на конец III квартала традиционно является доход от трудовой деятельности (118,7 тыс. тг, или 74% от общей суммы дохода), увеличившийся на 7,2% год-к-году. В анализируемом периоде среднемесячная заработная плата населения за год выросла на 9,3%.
Пенсии за год увеличились на 23% и составили 30,2 тысяч тенге.
С 1 января 2019 года средний размер пенсии с учётом базовой пенсии вырастет на 5728 тенге, до 87,2 тысяч тенге.