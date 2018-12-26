«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Декабря
+6...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.08 KZT
  • €1 = 422.7 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 251

Мангистауская область вошла в тройку регионов с самыми высокими доходами

Данные за III квартал 2018 года опубликовал портал Finprom.kz.

Фото из архива "Лады"
По сообщению портала Finprom.kz, доходы населения Казахстана увеличились по итогам III квартала на 10% за год и превысили 160 тысяч тенге.

На конец III квартала больше всего доходов получают жители Алматы: в среднем 226 тысяч тенге, прирост составил 5,5% год-к-году, при этом за анализируемый период потребительские расходы увеличились на 6,1%. В тройку регионов с самыми высокими доходами также вошли Астана и Мангистауская область — 217,7 тысяч и 193,5 тысячи тенге соответственно.

Мангистауская область вошла в тройку регионов с самыми высокими доходами


Наибольший рост доходов населения наблюдается в Мангистауской области - на 15,2%, со 168 тысяч до 193,5 тысяч тенге. Суммы доходов жителей Атырауской и Кызылординской областей увеличились на 14,4% и 14,3% соответственно.

Наименьшая сумма доходов населения приходится на густонаселённые регионы: Туркестанскую (100,4 тыс. тг), Жамбылскую (114,4 тыс. тг) и Кызылординскую (125,9 тыс. тг) области.

Основным источником дохода населения на конец III квартала традиционно является доход от трудовой деятельности (118,7 тыс. тг, или 74% от общей суммы дохода), увеличившийся на 7,2% год-к-году. В анализируемом периоде среднемесячная заработная плата населения за год выросла на 9,3%.

Пенсии за год увеличились на 23% и составили 30,2 тысяч тенге.

С 1 января 2019 года средний размер пенсии с учётом базовой пенсии вырастет на 5728 тенге, до 87,2 тысяч тенге.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 15:49
А доходы семьи бывшего зам. акима снизились на 500000 евро!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика