ТОО «МАЭК-Казатомпром» просит жителей сдать показания с индивидуальных приборов учета 31 декабря

Фото newsroom.kh.ua
- В связи с тем, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» с 1 января 2019 года прекращает выполнение функции энергоснабжения города, мы просим жителей Актау сдать показания с индивидуальных приборов учета 31 декабря, - сообщили в пресс-службе предприятия.
31 декабря сдать показания возможно будет непосредственно в Центр обслуживания потребителей в 10 микрорайоне, в доме №1 с 9:00 до 17:00 часов. Либо показания можно будет передать с помощью:
- сайта РКЦ ТОО «МАЭК-Казатомпром» www.rkc.maek.kz;
- мобильного приложения ТОО «МАЭК-Казатомпром»;
- платежных терминалов или интернет-банкинга (при наличии оплаты).
31 декабря сдать показания возможно будет непосредственно в Центр обслуживания потребителей в 10 микрорайоне, в доме №1 с 9:00 до 17:00 часов. Либо показания можно будет передать с помощью:
- сайта РКЦ ТОО «МАЭК-Казатомпром» www.rkc.maek.kz;
- мобильного приложения ТОО «МАЭК-Казатомпром»;
- платежных терминалов или интернет-банкинга (при наличии оплаты).