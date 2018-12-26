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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 1508

ТОО «МАЭК-Казатомпром» просит жителей сдать показания с индивидуальных приборов учета 31 декабря

Центр обслуживания потребителей будет работать в понедельник, 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото newsroom.kh.ua
- В связи с тем, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» с 1 января 2019 года прекращает выполнение функции энергоснабжения города, мы просим жителей Актау сдать показания с индивидуальных приборов учета 31 декабря, - сообщили в пресс-службе предприятия.

31 декабря сдать показания возможно будет непосредственно в Центр обслуживания потребителей в 10 микрорайоне, в доме №1 с 9:00 до 17:00 часов. Либо показания можно будет передать с помощью:

- сайта РКЦ ТОО «МАЭК-Казатомпром» www.rkc.maek.kz;

- мобильного приложения ТОО «МАЭК-Казатомпром»;

- платежных терминалов или интернет-банкинга (при наличии оплаты).


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