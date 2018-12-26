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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 251

В Бейнеу откроют ледовый каток под открытым небом

Открытие запланировано на 29 декабря. Об этом сообщили в отделе внутренней политики акимата Бейнеу.

Кадр видео
У жителей Бейнеу появится возможность бесплатно покататься на коньках на катке под открытым небом. На площади имени Әли Балта в субботу, 29 декабря, в 10:00 для массовых катаний заработает ледовый каток.

В Бейнеу откроют ледовый каток под открытым небом


- Площадь катка составляет 25 на 40 метров. Построили каток за счет бюджетных денег. Покататься на нем смогут все желающие бесплатно, единственное - необходимо будет принести с собой коньки, - рассказали в отделе внутренней политики акимата Бейнеу.




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Комментарии ( 1 )

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Will (Посетители) Сегодня, 16:41
Хорошая новость!
Рад за Бейнеусцев!
 
 

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