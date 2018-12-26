В Бейнеу откроют ледовый каток под открытым небом

У жителей Бейнеу появится возможность бесплатно покататься на коньках на катке под открытым небом. На площади имени Әли Балта в субботу, 29 декабря, в 10:00 для массовых катаний заработает ледовый каток.- Площадь катка составляет 25 на 40 метров. Построили каток за счет бюджетных денег. Покататься на нем смогут все желающие бесплатно, единственное - необходимо будет принести с собой коньки, - рассказали в отделе внутренней политики акимата Бейнеу.