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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:28

Просмотров: 2170

Актауское отделение ЦОН №2 переехало в новое здание

Сегодня, 26 декабря, в Актау состоялось торжественное открытие отдела ЦОН №2 в 3«Б» микрорайоне.

Фото предоставлено пресс-службой НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.
Раньше отдел ЦОН №2 располагался в маленьком помещении площадью 70 квадратных метров в 21 микрорайоне. По словам специалистов ЦОНа, это влияло на качество оказываемых услуг и не позволяло охватить весь поток граждан.

Теперь получить государственные услуги стало гораздо удобнее. ЦОН переехал в помещение общей площадью около 425 квадратных метров. Новое здание находится в здании №51 в 3«Б» микрорайоне.

Актауское отделение ЦОН №2 переехало в новое здание


Актауское отделение ЦОН №2 переехало в новое здание


Актауское отделение ЦОН №2 переехало в новое здание


Актауское отделение ЦОН №2 переехало в новое здание


- Количество услугополучателей с каждым днем растет. Просторное здание влияет не только на удобство для граждан, но и на качество оказываемых услуг. Также недалеко расположена остановка, где проезжают маршрутные автобусы №№2, 3 и 5, - поделился руководитель отдела №2 Бакдаулет Ходжахметов.

Стоит отметить, что в настоящий момент в городском отделе ЦОН №2 работает восемь окон. Численность работников составляет 18 человек. Кроме того, предусмотрен пункт общественного доступа для выдачи информационных справок и окно с представителями центра занятости. График работы фронт-офиса не изменился: с понедельника по субботу, с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед.


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Комментарии ( 6 )

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Кошечка (Посетители) Сегодня, 10:08
На карте я 51 здание не нашла)) Либо еще в карту не внесли

Все так боятся стать никем в этой жизни, что становятся кем попало...
 
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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 09:52
Цитата: Vlad
Может кто нибудь ткнуть на карте, где этот 3Б-51?

Третий "Б" микрорайон это всё,что через дорогу напротив третьего и третьего "А",а 51 дом это вообще просто там домов не так много.
 
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Vlad (Посетители) Сегодня, 09:40
Может кто нибудь ткнуть на карте, где этот 3Б-51?
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 09:28
Сурьёзный,
фронт это не обязательно линия наступления или обороны.
обычное слово.
заимствованное из англ, наверное.
 
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ksero (Посетители) Сегодня, 09:21
Не знал что у нас есть второй ЦОН
 
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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 09:01
фронт-офис, Ватерфронт.... что за словечки? ЧТо там, в нижней зоне, боевые действия идут?!
 
 

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