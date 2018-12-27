Актауское отделение ЦОН №2 переехало в новое здание

Раньше отдел ЦОН №2 располагался в маленьком помещении площадью 70 квадратных метров в 21 микрорайоне. По словам специалистов ЦОНа, это влияло на качество оказываемых услуг и не позволяло охватить весь поток граждан.Теперь получить государственные услуги стало гораздо удобнее. ЦОН переехал в помещение общей площадью около 425 квадратных метров. Новое здание находится в здании №51 в 3«Б» микрорайоне.- Количество услугополучателей с каждым днем растет. Просторное здание влияет не только на удобство для граждан, но и на качество оказываемых услуг. Также недалеко расположена остановка, где проезжают маршрутные автобусы №№2, 3 и 5, - поделился руководитель отдела №2 Бакдаулет Ходжахметов.Стоит отметить, что в настоящий момент в городском отделе ЦОН №2 работает восемь окон. Численность работников составляет 18 человек. Кроме того, предусмотрен пункт общественного доступа для выдачи информационных справок и окно с представителями центра занятости.